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لقاء امني لبناني فلسطيني في صيدا واجراءات امنية جديدة عند مداخل مخيم عين الحلوة أرسل الخبر



واكد الوفد الفلسطيني حرصه على الامن والاستقرار في عين الحلوة والجوار اللبناني، فيما نوه العميد الركن حمود بجهود القوى الفلسطينية وسط توافق على استمرار التواصل والتنسيق لقطع الطريق على اي محاولة للتوتير.



وعلم ان الاجتماع قد خلص الى التوافق على استمرار التعاون والتنسيق للحفاظ على ما انجز وتحقيق المزيد من الانجازات التي تحافظ على امن واستقرار مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني.



ونقل الوفد الفلسطيني عن العميد الركن حمود ان الجيش اللبناني سيتخذ اجراءات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة عند حواجزه العسكرية في محيط مخيم عين الحلوة لتسهيل حياة ابنائه واحتياجاتهم كبادرة طيبة تجاه التعاون القائم مع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجنة الامنية، التي ابلغت بدورها انها مخولة من "القيادة السياسية الموحدة" القيام باي شيء بما يضمن أمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني والعلاقة الطيبة والمتطورة مع الجيش البناني ومخابراته والقوى السياسية اللبنانية.



ورحب العميد حمود بـ "لجنة الارتباط" التي انشأت لمتابعة ملفات المطلوبين برئاسة رئيس الارتباط في الامن الوطني الفلسطيني العميد سعيد العسوس، وعضوية ابو احمد فضل (حماس)، ابراهيم ابو السمك (انصار الله،) وابو سليمان السعدي (عصبة الانصار الاسلامية)، فيما نوه الوفد الفلسطيني بالقضاء العسكري اللبناني لجهة التسهيلات التي يقدمها والاسراع ببث الملفات ما يترك ارتياحا في الاوساط الفلسطينية، على ان تتحول نموذجا يبدأ في منطقة صور.



من جهة اخرى زار وفد اللجنة ايضا كلا من رئيس تيار الفجر الحاج عبد الله الترياقي، حيث قدم التعازي بوفاة والدته، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وجرى بحث مختلف الاوضاع الامنية. عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا اجتماع سياسي امني بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود ووفد من "اللجنة الامنية الفلسطينية العليا" في لبنان برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، حيث جرى بحث الاوضاع الامنية في المخيمات وخاصة عين الحلوة والبداوي على ضوء الاحداث الامنية التي جرت فيهما مؤخرا.واكد الوفد الفلسطيني حرصه على الامن والاستقرار في عين الحلوة والجوار اللبناني، فيما نوه العميد الركن حمود بجهود القوى الفلسطينية وسط توافق على استمرار التواصل والتنسيق لقطع الطريق على اي محاولة للتوتير.وعلم ان الاجتماع قد خلص الى التوافق على استمرار التعاون والتنسيق للحفاظ على ما انجز وتحقيق المزيد من الانجازات التي تحافظ على امن واستقرار مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني.ونقل الوفد الفلسطيني عن العميد الركن حمود ان الجيش اللبناني سيتخذ اجراءات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة عند حواجزه العسكرية في محيط مخيم عين الحلوة لتسهيل حياة ابنائه واحتياجاتهم كبادرة طيبة تجاه التعاون القائم مع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجنة الامنية، التي ابلغت بدورها انها مخولة من "القيادة السياسية الموحدة" القيام باي شيء بما يضمن أمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني والعلاقة الطيبة والمتطورة مع الجيش البناني ومخابراته والقوى السياسية اللبنانية.ورحب العميد حمود بـ "لجنة الارتباط" التي انشأت لمتابعة ملفات المطلوبين برئاسة رئيس الارتباط في الامن الوطني الفلسطيني العميد سعيد العسوس، وعضوية ابو احمد فضل (حماس)، ابراهيم ابو السمك (انصار الله،) وابو سليمان السعدي (عصبة الانصار الاسلامية)، فيما نوه الوفد الفلسطيني بالقضاء العسكري اللبناني لجهة التسهيلات التي يقدمها والاسراع ببث الملفات ما يترك ارتياحا في الاوساط الفلسطينية، على ان تتحول نموذجا يبدأ في منطقة صور.من جهة اخرى زار وفد اللجنة ايضا كلا من رئيس تيار الفجر الحاج عبد الله الترياقي، حيث قدم التعازي بوفاة والدته، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وجرى بحث مختلف الاوضاع الامنية. صيدا أون لاين Saida Online