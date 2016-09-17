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بالفيديو.. قبل إعدامه بثوان.. رجل شرس يخطف سلاح "الدواعش" ويطلق النار عليهم أرسل الخبر



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعتقد أن الفيديو تم التقاطه في أفغانستان، حيث يستخدم المتحدثون لغة البشتون، وفيه يظهر ثلاثة رجال مقيدي الأيدي خلف ظهورهم، ومعهم مجموعة من "داعش" يحملون بنادقهم، ويستعدون لإعدام الأسرى الثلاثة، لكن يبدو أن أحد الأسرى قد تمكن من فك قيوده، ففي اللحظة التي جلس في الرجال لإطلاق الرصاص على رؤوسهم من الخلف، تقدم أحد أفراد فرقة الإعدام وجلس خلف الرجل، ربما ليوثق القيد، لكن الأسير اندفع للخلف ليسقط "الداعشي" أرضاً، ويستولي على سلاحه، وبلا تردد راح يطلق النار على فريق الإعدام.

وهنا اهتزت الكاميرا التي في يد الداعشي ملتقط الفيديو، وأصبحت الصورة لا تكشف عن شيء، لكن ظل صوت إطلاق الرصاص مستمرا.

وأضافت "الديلي ميل": تحدثت بعض التقارير عن هروب هذا الرجل من فرقة إعدام "داعش".

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، شكك البعض في صحة الشريط، معتقدين أنه تمثيل للموقف في إطار الدعاية ضد "داعش".



"وانقلب السحر على الساحر"، فقبل إعدامه بثوان، خطف رجل في أفغانستان سلاح أحد أفراد فرقة الإعدام في "داعش"، وراح يطلق النار على كتيبة الإعدام التي كانت تستعد لإطلاق الرصاص عليه.وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعتقد أن الفيديو تم التقاطه في أفغانستان، حيث يستخدم المتحدثون لغة البشتون، وفيه يظهر ثلاثة رجال مقيدي الأيدي خلف ظهورهم، ومعهم مجموعة من "داعش" يحملون بنادقهم، ويستعدون لإعدام الأسرى الثلاثة، لكن يبدو أن أحد الأسرى قد تمكن من فك قيوده، ففي اللحظة التي جلس في الرجال لإطلاق الرصاص على رؤوسهم من الخلف، تقدم أحد أفراد فرقة الإعدام وجلس خلف الرجل، ربما ليوثق القيد، لكن الأسير اندفع للخلف ليسقط "الداعشي" أرضاً، ويستولي على سلاحه، وبلا تردد راح يطلق النار على فريق الإعدام.وهنا اهتزت الكاميرا التي في يد الداعشي ملتقط الفيديو، وأصبحت الصورة لا تكشف عن شيء، لكن ظل صوت إطلاق الرصاص مستمرا.وأضافت "الديلي ميل": تحدثت بعض التقارير عن هروب هذا الرجل من فرقة إعدام "داعش".وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، شكك البعض في صحة الشريط، معتقدين أنه تمثيل للموقف في إطار الدعاية ضد "داعش". وكالات Saida Online