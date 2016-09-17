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“حبيبته تزوّجت غيره لأنه لا يعمل ثمّ أصبح مليونيرًا” .. اليكم قصة محمد عساف أرسل الخبر



وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المطرب الفلسطيني محمد عساف، ابرزها موقع التحرير:

1- وُلد محمد جبر عساف في سبتمبر من عام 1989، بمخيم “خان يونس” جنوب قطاع غزة، في فلسطين، وله 4 أخوات و3 إخوة .



2- نشأ في أسرة متواضعة الحال، وكان يحب الفنون والإبداع، ما جعله يختلط بكبار مثقفي فلسطين في سن صغيرة، كما أنه كان يحب مواد التاريخ والجغرافيا، ومتقنًا للغة العربية.



3- اكتشفه الفنان الفلسطيني “جمال النجار”، الملقب بـ”مغني الانتفاضة”، وهو في الخامسة من العمر، وتبنى موهبته، وقدم أول أغنياته باسم “شدي حيلك يا بلد” وهو لا يزال في الحادي عشر من عمره، ولاقت قبولًا واسعًا حينها داخل غزة.



4- عاش أول قصة حب في حياته وهو في المرحلة الثانوية، لكن حبيبته أخبرته أنها لن تتزوج منه لأنه ليس لديه وظيفة، وتزوجت من أحد أقاربها الذي كان ميسور الحال.



5- يرى عساف أن يوم انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005 أسعد أيام حياته، قائلًا: “فضلنا نركض بالحجارة خلف الدبابات ولم ننم يومها من الفرحة”، على حد قوله في لقاء تليفزيوني مع برنامج “صراحتك على الباروميتر”.



6- صرح بأن العاملين في برنامج “عرب أيدول” أخبروه بترجيح كفته في الفوز باللقب قبل الحلقة النهائية، وذلك بسبب فارق نسب التصويت بينه وبين المصري أحمد جمال، لكنه لم يصدقهم، إلا لحظة إعلان النتيجة، لأنه يعتقد أن الشخص الذي يمدح كثيرًا في برامج المواهب غالبًا ما يخسر اللقب.



7- كان يخطط لمشروع خطوبة عقب فوزه باللقب، لكنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه يفضل الزواج من خارج الوسط الفني.



8- أكبر مبلغ مالي حصل عليه في حياته كان من خلال مشاركته في أوبريت “عناقيد الضياء” عن سيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مع عدد من الفنانين منهم حسين الجسمي، وكان مبلغًا ضخمًا جدًا لكنه لم يصرح به، في حين أنه خسر أموال كثيرة بسبب رفضه إحياء عدد من الحفلات في فلسطين أثناء العدوان الأخير على غزة.



9- نال لقب سفير للنوايا الحسنة، وجواز سفر دبلوماسي مع تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عقب فوزه بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب “عرب أيدول” عام 2013، كما أصبح ضيفًا على مهرجانات عالمية، ونال شهرة واسعة على المستوى الدولي وليس العربي فقط، لأنه فلسطيني، يروج لقضيته سياسيًا عن طريق الفن.



10- صرح أحد أصدقاء عساف بأنه متدين ويحفظ القرآن الكريم ويجوده بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ أحمد العجمي، وعادة ما يؤمهم في الصلاة، كما أكد والده على حسن أخلاقه، وعدم انتمائه لأي كيان أو حزب سياسي. سَطعَ نجمُ الفنان الفلسطيني محمد عساف بعد فوزه بلقب برنامج المواهب الغنائية الشهير “آراب أيدول” في عام 2013، وأثار عساف بعد نجاحه جدلًا واسعًا بعدة مواقف قربته من جمهوره.وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المطرب الفلسطيني محمد عساف، ابرزها موقع التحرير:1- وُلد محمد جبر عساف في سبتمبر من عام 1989، بمخيم “خان يونس” جنوب قطاع غزة، في فلسطين، وله 4 أخوات و3 إخوة .2- نشأ في أسرة متواضعة الحال، وكان يحب الفنون والإبداع، ما جعله يختلط بكبار مثقفي فلسطين في سن صغيرة، كما أنه كان يحب مواد التاريخ والجغرافيا، ومتقنًا للغة العربية.3- اكتشفه الفنان الفلسطيني “جمال النجار”، الملقب بـ”مغني الانتفاضة”، وهو في الخامسة من العمر، وتبنى موهبته، وقدم أول أغنياته باسم “شدي حيلك يا بلد” وهو لا يزال في الحادي عشر من عمره، ولاقت قبولًا واسعًا حينها داخل غزة.4- عاش أول قصة حب في حياته وهو في المرحلة الثانوية، لكن حبيبته أخبرته أنها لن تتزوج منه لأنه ليس لديه وظيفة، وتزوجت من أحد أقاربها الذي كان ميسور الحال.5- يرى عساف أن يوم انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005 أسعد أيام حياته، قائلًا: “فضلنا نركض بالحجارة خلف الدبابات ولم ننم يومها من الفرحة”، على حد قوله في لقاء تليفزيوني مع برنامج “صراحتك على الباروميتر”.6- صرح بأن العاملين في برنامج “عرب أيدول” أخبروه بترجيح كفته في الفوز باللقب قبل الحلقة النهائية، وذلك بسبب فارق نسب التصويت بينه وبين المصري أحمد جمال، لكنه لم يصدقهم، إلا لحظة إعلان النتيجة، لأنه يعتقد أن الشخص الذي يمدح كثيرًا في برامج المواهب غالبًا ما يخسر اللقب.7- كان يخطط لمشروع خطوبة عقب فوزه باللقب، لكنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه يفضل الزواج من خارج الوسط الفني.8- أكبر مبلغ مالي حصل عليه في حياته كان من خلال مشاركته في أوبريت “عناقيد الضياء” عن سيرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مع عدد من الفنانين منهم حسين الجسمي، وكان مبلغًا ضخمًا جدًا لكنه لم يصرح به، في حين أنه خسر أموال كثيرة بسبب رفضه إحياء عدد من الحفلات في فلسطين أثناء العدوان الأخير على غزة.9- نال لقب سفير للنوايا الحسنة، وجواز سفر دبلوماسي مع تهنئة من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عقب فوزه بلقب الموسم الثاني من برنامج المواهب “عرب أيدول” عام 2013، كما أصبح ضيفًا على مهرجانات عالمية، ونال شهرة واسعة على المستوى الدولي وليس العربي فقط، لأنه فلسطيني، يروج لقضيته سياسيًا عن طريق الفن.10- صرح أحد أصدقاء عساف بأنه متدين ويحفظ القرآن الكريم ويجوده بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ أحمد العجمي، وعادة ما يؤمهم في الصلاة، كما أكد والده على حسن أخلاقه، وعدم انتمائه لأي كيان أو حزب سياسي. المدينة نيوز Saida Online