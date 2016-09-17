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انتحرت بعد نشر مقطع فيديو جنسي لها عبر الإنترنت أرسل الخبر



وكانت تازيانا، البالغة من العمر 31 عاماً، قد أرسلت مقطع الفيديو إلى صديقها السابق وثلاثة آخرين، وضعوه عبر شبكة الإنترنت.

وشاهد أكثر من مليون شخص الفيديو وأصبحت تازيانا موضعاً للنكات والإساءة، فانتحرت تازيانا في منزل خالتها في موغنانو بالقرب من نابولي.

وفتح المدعي العام المحلي تحقيقاً في موتها الذي وقع بعد نحو عام من نشر الفيديو عبر "فايسبوك"، و"واتس آب"، وغيرهما.

وتركت تازيانا عملها بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وانتقلت إلى توسكاني وكانت تحاول تغيير اسمها، لكن القصة استمرت في مطاردتها. وتحولت الكلمات التي قالتها في مقطع الفيديو "أنت تقوم بالتصوير؟ برافو!" إلى نكتة طُبعت على القمصان، وأغلفة الهواتف، وغيرها من الأشياء. تحقق السلطات الإيطالية مع 4 رجال لعلاقتهم بحادث انتحار امرأة بعد أن جاهدت لأربعة أشهر لإزالة مقطع فيديو لها وهي تمارس الجنس، من على شبكة الإنترنت.وكانت تازيانا، البالغة من العمر 31 عاماً، قد أرسلت مقطع الفيديو إلى صديقها السابق وثلاثة آخرين، وضعوه عبر شبكة الإنترنت.وشاهد أكثر من مليون شخص الفيديو وأصبحت تازيانا موضعاً للنكات والإساءة، فانتحرت تازيانا في منزل خالتها في موغنانو بالقرب من نابولي.وفتح المدعي العام المحلي تحقيقاً في موتها الذي وقع بعد نحو عام من نشر الفيديو عبر "فايسبوك"، و"واتس آب"، وغيرهما.وتركت تازيانا عملها بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع على الإنترنت، وانتقلت إلى توسكاني وكانت تحاول تغيير اسمها، لكن القصة استمرت في مطاردتها. وتحولت الكلمات التي قالتها في مقطع الفيديو "أنت تقوم بالتصوير؟ برافو!" إلى نكتة طُبعت على القمصان، وأغلفة الهواتف، وغيرها من الأشياء. وكالات Saida Online