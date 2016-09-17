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بالفيديو- بسبب فستانها الفاضح، رجل يضرب إعلامية على الهواء! أرسل الخبر



من مقعده بين الجمهور قام عقيل مالك البالغ من العمر 24 عامًا وصفع مقدّمة البرامج الهندية الجميلة خلال تقديمها نهائيات برنامج غنائي للهواة "Raw Star" في بومباي مباشرةً على الهواء، بحسب ما جاء في صحيفة "الأندبندنت".

هذا الضرب استدعى تدخّل الشرطة التي أوقفت الشاب الذي قال:

"ضربتها لأنّها مسلمة ولا يحق لها أن ترتدي هكذا فستان ".



صُدمَت مقدّمة البرامج الهندية غاوار خان بعد أن تعرّض لها رجل من الحضور بسبب إرتدائها ملابس كاشفة.من مقعده بين الجمهور قام عقيل مالك البالغ من العمر 24 عامًا وصفع مقدّمة البرامج الهندية الجميلة خلال تقديمها نهائيات برنامج غنائي للهواة "Raw Star" في بومباي مباشرةً على الهواء، بحسب ما جاء في صحيفة "الأندبندنت".هذا الضرب استدعى تدخّل الشرطة التي أوقفت الشاب الذي قال:"ضربتها لأنّها مسلمة ولا يحق لها أن ترتدي هكذا فستان ". وكالات