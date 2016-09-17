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بالفيديو - الحرس الثوري الايراني ينتظر الاذن لاحتلال مكة المكرمة؟! أرسل الخبر



الكلمات في الفيديو، تعود للشاعر الإيراني "محسن كاوياني" بحسب موقع "ايران اليوم"، وتبدأ بمدح السيد علي الخامنئي وهجاء آل سعود بالقول "دخلت الشمس منكسرة من قنوت الخامنئي في الصلاة، وإن آل سعود هم من يتجهون نحو السقوط" .

ويضيف الشاعر "إن جميع دول العالم متحالفة ضد إيران، وإن إيران تتهيأ للحرب العالمية"، ويقول: "نحن الإيرانيين ننتظر أن تعلن الحرب ضدنا من جانب السعودية حتى نعمّر مقبرة البقيع ونبني فيها حرم آل البيت".

ويهدد الفيديو باحتلال مكة، لتكون عاصمة إيران، "سيف العجم ينتظر إذن الحرب وما أجمل أن تكون مكة عاصمة لإيران".

ويتابع "وسوف نرسم اسم حيدر الكرار قريبا على علم السعودية الأخضر، وإن دماءنا هي بذور للجهاد، وإن الخامنئي حفيد فاطمة بنت علي قائدناز قولوها للصهاينة".

وتوعد الفيديو بالثأر للشيخ "نمر النمر": "ببركة دماء نمر النمر سوف تصبح مدينة مكة هي النجف، وفي بعض الأحيان نتحول نحن الإيرانيين إلى أمواج في نهر الفرات بالعراق، وأحيانا نكون كالصاعقة في نهر النيل بمصر ونضرب إسرائيل".



بث التلفزيون الإيراني، فيديو تحت عنوان "سيف العجم ينتظر إذن الحرب كي تصبح مكة عاصمة إيران"، قال موقع "وطن" التابع لصحيفة اسبوعية تصدر في كاليفورنيا، انه من انتاج الدوائر الإعلامية للحرس الثوري الايراني، لكن لم يتم التأكد.الكلمات في الفيديو، تعود للشاعر الإيراني "محسن كاوياني" بحسب موقع "ايران اليوم"، وتبدأ بمدح السيد علي الخامنئي وهجاء آل سعود بالقول "دخلت الشمس منكسرة من قنوت الخامنئي في الصلاة، وإن آل سعود هم من يتجهون نحو السقوط" .ويضيف الشاعر "إن جميع دول العالم متحالفة ضد إيران، وإن إيران تتهيأ للحرب العالمية"، ويقول: "نحن الإيرانيين ننتظر أن تعلن الحرب ضدنا من جانب السعودية حتى نعمّر مقبرة البقيع ونبني فيها حرم آل البيت".ويهدد الفيديو باحتلال مكة، لتكون عاصمة إيران، "سيف العجم ينتظر إذن الحرب وما أجمل أن تكون مكة عاصمة لإيران".ويتابع "وسوف نرسم اسم حيدر الكرار قريبا على علم السعودية الأخضر، وإن دماءنا هي بذور للجهاد، وإن الخامنئي حفيد فاطمة بنت علي قائدناز قولوها للصهاينة".وتوعد الفيديو بالثأر للشيخ "نمر النمر": "ببركة دماء نمر النمر سوف تصبح مدينة مكة هي النجف، وفي بعض الأحيان نتحول نحن الإيرانيين إلى أمواج في نهر الفرات بالعراق، وأحيانا نكون كالصاعقة في نهر النيل بمصر ونضرب إسرائيل". موقع الجديد Saida Online