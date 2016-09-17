بالفيديو الصادم – حادث سير مروع يشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة دهس سيارة مسرعة مقيم باكستاني في شارع عام بالمملكة العربية السعودية.وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبته في الشارع، المقيم الباكسيتاني وهو يعبر الشارع، ثم ظل يتردد ويعود للخلف، لتصدمه سيارة مسرعة وتقذفه في الهواء ليسقط على الجهة المقابلة للطريق بطريقة مروعة، ولم يذكر ناشر الفيديو ماذا حدث للمقيم .