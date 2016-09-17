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بالفيديو: ماذا وجد هذا الرجل داخل علبة ساعة "أبل" الجديدة؟ أرسل الخبر



ويُظهر الفيديو الذي صوّرته الزوجة ردّة فعل زوجها حين فتح العلبة ووجد بداخلها اختبار حمل إيجابي ليكتشف أنّه سيُصبح والداً للمرّة الأولى. وحين أعطته الهديّة قالت له "أريدنا أن نتشارك هذه الهديّة سوياً" لكن حين فتح زوجها هديته الحقيقة لم يتمالك نفسه وبدأ بالبكاء.

وشاركت المرأة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي .



فاجأت امرأة زوجها بخبر حملها بطريقةٍ مميّزة جداً من خلال وضع اختبار الحمل داخل علبة ساعة أبل الجديدة وإعطائها له على شكل هديّة.ويُظهر الفيديو الذي صوّرته الزوجة ردّة فعل زوجها حين فتح العلبة ووجد بداخلها اختبار حمل إيجابي ليكتشف أنّه سيُصبح والداً للمرّة الأولى. وحين أعطته الهديّة قالت له "أريدنا أن نتشارك هذه الهديّة سوياً" لكن حين فتح زوجها هديته الحقيقة لم يتمالك نفسه وبدأ بالبكاء.وشاركت المرأة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي . وكالات Saida Online