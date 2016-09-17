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بالصور: أكبر عائلة في العالم يبلغ عدد أفرادها 167 فرداً على رأسها رجل واحد أرسل الخبر



وتعيش العائلة في منزل من أربعة طوابق به 100 غرفة، يقع في قرية باكتوانغ "Baktwang" وسط التلال في الولاية الهندية ميزورام الواقعة على الحدود مع ميانمار وبنغلاديش.

وتتقاسم العائلة بأكملها مطبخا واحدا، وتخضع الأسرة لنظام معيشة شبه عسكري حيث تقوم "Zathiangi"، أقدم زوجات تشانا بتنظيم الأعمال المنزلية وتوزيعها على الجميع مثل التنظيف والغسيل وإعداد الوجبات، وفي المقابل يتولى الرجال أعمالا مثل زراعة الأرض ورعي الماشية.



وتستهلك العائلة نحو 91 كيلوغرام من الأرز وأكثر من 59 كيلوغرام من البطاطا و30 دجاجة يوميا، وتعينهم على الحياة مواردهم الخاصة وتبرعات من اتباعهم.



من جهته، إعتبر تشانا أنه رجل محظوظ ليكون لديه 39 زوجة وأكون رب أكبر عائلة في العالم. وقال: "تزوجت ذات مرة 10 نساء في عام واحد، وأنا على استعداد للزواج مرات أخرى عدة".



وقالت "Rinkmini" إحدى زوجاته والبالغة من العمر 35 عاما: "نبقى حوله لأنه هو الشخص الأكثر أهمية في المنزل، وهو الرجل الأكثر وسامة في القرية".



أما زوجته "Huntharnghanki" فأكدت أن "قوام الأسرة هو الحب والاحترام المتبادل".



ويرأس تشانا البالغ من العمر 66 عاما طائفة مسيحية محلية تدعى "تشانا" تبيح تعدد الزوجات. وتعتقد الطائفة التي تأسست في حزيران 1942 أنها ستحكم العالم قريبا مع المسيح ويبلغ عدد أتباعها نحو 400 عائلة.









يعد الرجل الهندي زيونا تشانا، صاحب أكبر عائلة في العالم والتي تتكون من 39 زوجة و94 طفلا و33 حفيدا.وتعيش العائلة في منزل من أربعة طوابق به 100 غرفة، يقع في قرية باكتوانغ "Baktwang" وسط التلال في الولاية الهندية ميزورام الواقعة على الحدود مع ميانمار وبنغلاديش.وتتقاسم العائلة بأكملها مطبخا واحدا، وتخضع الأسرة لنظام معيشة شبه عسكري حيث تقوم "Zathiangi"، أقدم زوجات تشانا بتنظيم الأعمال المنزلية وتوزيعها على الجميع مثل التنظيف والغسيل وإعداد الوجبات، وفي المقابل يتولى الرجال أعمالا مثل زراعة الأرض ورعي الماشية.وتستهلك العائلة نحو 91 كيلوغرام من الأرز وأكثر من 59 كيلوغرام من البطاطا و30 دجاجة يوميا، وتعينهم على الحياة مواردهم الخاصة وتبرعات من اتباعهم.من جهته، إعتبر تشانا أنه رجل محظوظ ليكون لديه 39 زوجة وأكون رب أكبر عائلة في العالم. وقال: "تزوجت ذات مرة 10 نساء في عام واحد، وأنا على استعداد للزواج مرات أخرى عدة".وقالت "Rinkmini" إحدى زوجاته والبالغة من العمر 35 عاما: "نبقى حوله لأنه هو الشخص الأكثر أهمية في المنزل، وهو الرجل الأكثر وسامة في القرية".أما زوجته "Huntharnghanki" فأكدت أن "قوام الأسرة هو الحب والاحترام المتبادل".ويرأس تشانا البالغ من العمر 66 عاما طائفة مسيحية محلية تدعى "تشانا" تبيح تعدد الزوجات. وتعتقد الطائفة التي تأسست في حزيران 1942 أنها ستحكم العالم قريبا مع المسيح ويبلغ عدد أتباعها نحو 400 عائلة. روسيا اليوم Saida Online