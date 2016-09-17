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بالصور....غي مانوكيان يسحر حضور الحفل الثاني من مهرجانات صيدا السياحية بأنامله أرسل الخبر



افتتح مانوكيان الحفل بأغنية "طلوا احبابنا طلوا"، ثم وجه تحية إلى صيدا وإلى فعاليات المدينة الذين تكاتفوا من أجل انجاح المهرجان بالتعاون مع اللجنة المنظمة، وقال: "مدينة صيدا ليست تلك المدينة التي تقع في منتصف المسافة بين مدينة بيروت والجنوب ، بل صيدا هي عاصمة لبنان لأنها أثبتت أنها مدينة للحياة ونجاح المهرجان وكثافة الحضور دليل على ذلك."

ثم قدّم مانوكيان باقة من المعزوفات الموسيقية لكبار الفنانين العرب تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

واختتم الحفل باطلاق الألعاب النارية.













































أحيا النجم غي مانوكيان الليلة الثانية من مهرجانات صيدا السياحية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلدية صيدا، وذلك وسط حضور سياسي حاشد تقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة، النائب بهية الحريري، النائب عاطف مجدلاني، النائب محمد الحجار، النائب عمار حوري، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، السفير البريطاني في لبنان هيوجو شورتر، ممثلاً عن منسقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وفعاليات اجتماعية من صيدا والمناطق اللبنانية كافة، وحشد من الحضور.افتتح مانوكيان الحفل بأغنية "طلوا احبابنا طلوا"، ثم وجه تحية إلى صيدا وإلى فعاليات المدينة الذين تكاتفوا من أجل انجاح المهرجان بالتعاون مع اللجنة المنظمة، وقال: "مدينة صيدا ليست تلك المدينة التي تقع في منتصف المسافة بين مدينة بيروت والجنوب ، بل صيدا هي عاصمة لبنان لأنها أثبتت أنها مدينة للحياة ونجاح المهرجان وكثافة الحضور دليل على ذلك."ثم قدّم مانوكيان باقة من المعزوفات الموسيقية لكبار الفنانين العرب تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.واختتم الحفل باطلاق الألعاب النارية. صيدا أون لاين Saida Online