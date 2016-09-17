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بالصّورة: ابتسموا بجانب جثّة والدهم لهدفٍ عظيم أرسل الخبر



وكان هدف إيفا نشر التّوعية عن مخاطر الإدمان على المخدرات ومضاره بطريقة صادمة. وتقول إيفا إنّ زوجها كان رجلاً طيّباً وزوجاً وأباً صالحاً ولكنّه حين واجه بعض المصاعب أدمن على المخدّرات وخاصّة الهيروين.

وحين قرّر الزّوج التّخلّص من إدمانه طلب المساعدة ودخل مركزاً لإعادة التّأهيل ونجح لفترة لا قصيرة. ولكنّه بعدما تناول حبّة مخدّرة للتّخلّص من آلام الأسنان عاد إلى آفته القديمة.

وتوفيّ بعدما أخذ جرعة من الهيروين فترك وراءه زوجة، طفل وطفلة. نشرت الأميركيّة إيفا هولاند صورة لها ولطفليها وعلى وجهيهما ابتسامة بالرّغم من وجود جثّة زوجها بجانبهم.وكان هدف إيفا نشر التّوعية عن مخاطر الإدمان على المخدرات ومضاره بطريقة صادمة. وتقول إيفا إنّ زوجها كان رجلاً طيّباً وزوجاً وأباً صالحاً ولكنّه حين واجه بعض المصاعب أدمن على المخدّرات وخاصّة الهيروين.وحين قرّر الزّوج التّخلّص من إدمانه طلب المساعدة ودخل مركزاً لإعادة التّأهيل ونجح لفترة لا قصيرة. ولكنّه بعدما تناول حبّة مخدّرة للتّخلّص من آلام الأسنان عاد إلى آفته القديمة.وتوفيّ بعدما أخذ جرعة من الهيروين فترك وراءه زوجة، طفل وطفلة. LBCI