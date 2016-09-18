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انفجار يهز قلب نيويورك.. والدلائل تشير إلى أنه متعمد أرسل الخبر



وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أن الانفجار أدى إلى إصابة نحو 29 شخصاً بجروح، أحدهم في حالة خطرة.

وقال مسؤول بالشرطة على "تويتر" إنه تم العثور على شحنة ناسفة ثانية محتملة قرب موقع الانفجار، وكتب متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك على "تويتر" إن الشرطة تحقق في "قنبلة ثانية محتملة."

وقال رئيس بلدية نيويورك إنه لا يوجد دليل على أن انفجار مانهاتن له صلة "بالإرهاب"، ولكنه أضاف إنه يوجد دليل على أن الانفجار "عمل متعمد."

وأضاف عمدة مدينة نيويورك بيل دو بلاسيو إن الإنفجار كان مقصودا ولكن لا دليل على صلته بالإرهاب في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الشرطة جي بيتر دونالد عبر "تويتر" إن "الانفجار وقع حوالي الساعة 8:30 مساء (00:30 الأحد بتوقيت غرينتش) في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع" في مانهاتن، مشيرا إلى أن "عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وقال مصدر في جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة لوكالة "رويترز" إن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انفجار نيويورك كان في حاوية نفايات ولم يُعرف السبب بعد. وتدرس السلطات احتمال أن يكون انفجار نيويورك وقع بطريق الصدفة بسبب متفجرات بناء.

هزّ انفجار هائل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، مدينة نيويورك الأميركية. وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الانفجار في حي تشيلسي بمانهاتن، وسط نيويورك.وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة أن الانفجار أدى إلى إصابة نحو 29 شخصاً بجروح، أحدهم في حالة خطرة.وقال مسؤول بالشرطة على "تويتر" إنه تم العثور على شحنة ناسفة ثانية محتملة قرب موقع الانفجار، وكتب متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك على "تويتر" إن الشرطة تحقق في "قنبلة ثانية محتملة."وقال رئيس بلدية نيويورك إنه لا يوجد دليل على أن انفجار مانهاتن له صلة "بالإرهاب"، ولكنه أضاف إنه يوجد دليل على أن الانفجار "عمل متعمد."وأضاف عمدة مدينة نيويورك بيل دو بلاسيو إن الإنفجار كان مقصودا ولكن لا دليل على صلته بالإرهاب في الوقت الحالي.وقال المتحدث باسم الشرطة جي بيتر دونالد عبر "تويتر" إن "الانفجار وقع حوالي الساعة 8:30 مساء (00:30 الأحد بتوقيت غرينتش) في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع" في مانهاتن، مشيرا إلى أن "عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".وقال مصدر في جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة لوكالة "رويترز" إن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انفجار نيويورك كان في حاوية نفايات ولم يُعرف السبب بعد. وتدرس السلطات احتمال أن يكون انفجار نيويورك وقع بطريق الصدفة بسبب متفجرات بناء. وكالات Saida Online