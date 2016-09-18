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"حزب الله": إذا أردتم تعطيل البلاد لا تقبلوا بعون رئيساً أرسل الخبر



وأكد أن "لبنان يحتاج إلى حوار حقيقي وهادف وعميق وبناء ومسؤول وصادق، وليس إلى حوار من أجل تقطيع الوقت. والحوار الذي يرعاه الرئيس نبيه بري يعد أحد أهم مقومات خلاص لبنان، نأمل بأن يعود إلى الانعقاد بعد أن تؤمن الأرضية اللازمة لإيجاد المخارج للأزمة التي استجدت، وتعود الأمور إلى نصابها، وهناك عمل جاد من المخلصين من أجل الوصول إلى هذه النتيجة". وأضاف: "أننا أمام أزمة حقيقية انطلقت من خلفيات واقعية ومطالبات محقة من التيار الوطني الحر، ونأمل بأن تؤدي الاتصالات والمساعي إلى إيجاد مخارج وحلول من أجل هذه المسألة".



واعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أن من يريد السيادة نحن أصلها ومنبعها وحماتها، ونحن المدافعون عنها لكن هناك قوم لا يخجلون ويعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، وهم الذين يراهنون على عمل ما من داعش أو جبهة النصرة للانتصار في جوارنا حتى يرتد أثاره إيجاباً على مواقعهم، فيختارون الرئيس الذي يريدون في لبنان". وقال: «إذا أردتم رئيساً للجمهورية، فالعماد ميشال عون موجود، وإذا أردتم أن تعطلوا البلاد وتبقوا الفراغ قائماً، عليكم ألا تقبلوا به"، مؤكداً دعم "ترشيح عون لا نزقاً ولا هواية، إنما وجدنا فيه الرجل المناسب في هذه المرحلة الذي يستطيع أن يتناغم مع رؤيتنا السيادية، وأن يحفظ مقاومتنا ويمنع التدخلات الأجنبية التي تفرض وصايات وإملاءات على القرار الوطني في لبنان".



وشدد على أن "حزب الله لن يقبل رئيساً رمادياً، والتطورات التي تحصل في المنطقة تنبئ بأن القوم يتراجعون ميدانياً وسياسياً. ونحن ننصح أن ينتهزوا الفرصة سريعاً حتى يستطيعوا أن يلحقوا بالقطار، لأن القطار ربما ينطلق قريباً".



ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "شعور مكون أساسي في لبنان بالإقصاء والتهميش والاستهداف، يعتبر وصفة مثالية لخراب البلد، وأن وعينا إلى هذه الحقيقة دفعنا إلى فتح الباب أمام المزيد من الجهود في محاولة لإنقاذ البلد من الأسوأ، لا سيما أن لبنان لا يتحمل المزيد من الانقسامات فيما المنطقة تشهد تحولات مصيرية على أكثر من صعيد".



أكد "حزب الله" تمسكه بانتخاب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي ميشال عون رئيساً للجمهورية. وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "الواضح أننا دخلنا في لبنان في مرحلة جديدة ومسار جديد لا يحتاج من البعض إلى تأجيج الأزمة، ولا يحتاج من تيار المستقبل إلى إدارة الظهر".وأكد أن "لبنان يحتاج إلى حوار حقيقي وهادف وعميق وبناء ومسؤول وصادق، وليس إلى حوار من أجل تقطيع الوقت. والحوار الذي يرعاه الرئيس نبيه بري يعد أحد أهم مقومات خلاص لبنان، نأمل بأن يعود إلى الانعقاد بعد أن تؤمن الأرضية اللازمة لإيجاد المخارج للأزمة التي استجدت، وتعود الأمور إلى نصابها، وهناك عمل جاد من المخلصين من أجل الوصول إلى هذه النتيجة". وأضاف: "أننا أمام أزمة حقيقية انطلقت من خلفيات واقعية ومطالبات محقة من التيار الوطني الحر، ونأمل بأن تؤدي الاتصالات والمساعي إلى إيجاد مخارج وحلول من أجل هذه المسألة".واعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "أن من يريد السيادة نحن أصلها ومنبعها وحماتها، ونحن المدافعون عنها لكن هناك قوم لا يخجلون ويعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، وهم الذين يراهنون على عمل ما من داعش أو جبهة النصرة للانتصار في جوارنا حتى يرتد أثاره إيجاباً على مواقعهم، فيختارون الرئيس الذي يريدون في لبنان". وقال: «إذا أردتم رئيساً للجمهورية، فالعماد ميشال عون موجود، وإذا أردتم أن تعطلوا البلاد وتبقوا الفراغ قائماً، عليكم ألا تقبلوا به"، مؤكداً دعم "ترشيح عون لا نزقاً ولا هواية، إنما وجدنا فيه الرجل المناسب في هذه المرحلة الذي يستطيع أن يتناغم مع رؤيتنا السيادية، وأن يحفظ مقاومتنا ويمنع التدخلات الأجنبية التي تفرض وصايات وإملاءات على القرار الوطني في لبنان".وشدد على أن "حزب الله لن يقبل رئيساً رمادياً، والتطورات التي تحصل في المنطقة تنبئ بأن القوم يتراجعون ميدانياً وسياسياً. ونحن ننصح أن ينتهزوا الفرصة سريعاً حتى يستطيعوا أن يلحقوا بالقطار، لأن القطار ربما ينطلق قريباً".ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "شعور مكون أساسي في لبنان بالإقصاء والتهميش والاستهداف، يعتبر وصفة مثالية لخراب البلد، وأن وعينا إلى هذه الحقيقة دفعنا إلى فتح الباب أمام المزيد من الجهود في محاولة لإنقاذ البلد من الأسوأ، لا سيما أن لبنان لا يتحمل المزيد من الانقسامات فيما المنطقة تشهد تحولات مصيرية على أكثر من صعيد". الحياة Saida Online