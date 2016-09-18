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روسيا: وصلنا لنتيجة مرعبة مفادها واشنطن تتواطأ مع داعش أرسل الخبر



وتأتي هذه التصريحات بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن عشرات الجنود السوريين قد قضوا بغارات للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن داعش.

وكانت القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي، قد أوضحت في وقت سابق أن التحالف الدولي قد يكون قصف خطأ موقعا للجيش السوري قرب دير الزور.



وأوضحت أنها أوقفت الضربات الجوية قرب دير الزور بعد أن قال مسؤولون روس إن موقعا للجيش السوري كان ضمن الأهداف.



وأضافت أن قوات التحالف لا يمكن أن تقصف مواقع للجيش السوري عمدا.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن غارات أميركية قصفت مواقع لجنود سوريين يخوضون قتالا ضد مقاتلي داعش قرب المطار في دير الزور مما أدى إلى مقتل 62 جنديا وإصابة نحو 100، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى ارتفع إلى 80 جنديا سوريا.



وأضافت الوزارة أنه إذا كانت الضربات قد نفذت بطريق الخطأ فهذا دليل على رفض واشنطن المتصلب تنسيق عملياتها العسكرية في سوريا مع روسيا.



ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية نقلا عن القيادة العامة للجيش السوري، إن طائرات التحالف قصفت موقعا للجيش السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور الساعة الخامسة مساء السبت، مما أوقع خسائر في صفوف الجنود.



وقال الجيش السوري في بيان إن الغارة الجوية قتلت جنودا سوريين كانوا يستعدون لهجوم على تنظيم داعش وأن ذلك يعد"دليلا قاطعا على دعم الولايات المتحدة لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى."



من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه علم من مصادر عسكرية تابعة للنظام السوري داخل مطار دير الزور العسكري، أن عدة طائرات تابعة للتحالف الدولي استهدفت مواقع لقوات النظام في محيط المطار وجبل الثردة المطل على المطار والقريب منه.



ولاحقا، قال الجيش السوري أنه تمكن من استعادة المواقع التي سيطر عليها تنظيم داعش عقب الغارات الأميركية. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة تاس الروسية أن وزارة الخارجية الروسية وصلت إلى استنتاج مرعب مفاده أن الولايات المتحدة الأميركية تتعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.وتأتي هذه التصريحات بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن عشرات الجنود السوريين قد قضوا بغارات للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن داعش.وكانت القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي، قد أوضحت في وقت سابق أن التحالف الدولي قد يكون قصف خطأ موقعا للجيش السوري قرب دير الزور.وأوضحت أنها أوقفت الضربات الجوية قرب دير الزور بعد أن قال مسؤولون روس إن موقعا للجيش السوري كان ضمن الأهداف.وأضافت أن قوات التحالف لا يمكن أن تقصف مواقع للجيش السوري عمدا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن غارات أميركية قصفت مواقع لجنود سوريين يخوضون قتالا ضد مقاتلي داعش قرب المطار في دير الزور مما أدى إلى مقتل 62 جنديا وإصابة نحو 100، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى ارتفع إلى 80 جنديا سوريا.وأضافت الوزارة أنه إذا كانت الضربات قد نفذت بطريق الخطأ فهذا دليل على رفض واشنطن المتصلب تنسيق عملياتها العسكرية في سوريا مع روسيا.ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية نقلا عن القيادة العامة للجيش السوري، إن طائرات التحالف قصفت موقعا للجيش السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور الساعة الخامسة مساء السبت، مما أوقع خسائر في صفوف الجنود.وقال الجيش السوري في بيان إن الغارة الجوية قتلت جنودا سوريين كانوا يستعدون لهجوم على تنظيم داعش وأن ذلك يعد"دليلا قاطعا على دعم الولايات المتحدة لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى."من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه علم من مصادر عسكرية تابعة للنظام السوري داخل مطار دير الزور العسكري، أن عدة طائرات تابعة للتحالف الدولي استهدفت مواقع لقوات النظام في محيط المطار وجبل الثردة المطل على المطار والقريب منه.ولاحقا، قال الجيش السوري أنه تمكن من استعادة المواقع التي سيطر عليها تنظيم داعش عقب الغارات الأميركية. سكاي نيوز Saida Online