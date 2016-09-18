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شاهد بالفيديو.. لحظة وقوع الانفجار في مانهاتن وسط نيويورك أرسل الخبر



وقال المتحدث باسم الشرطة جي بيتر دونالد إن "الانفجار وقع حوالي الساعة (00:30 الأحد بتوقيت غرينتش) في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع" في مانهاتن، مشيرا إلى أن "عددا من الجرحى نقل إلى مستشفيات المنطقة".

من جهته رجح عمدة نيويورك أن يكون الانفجار متعمدا دون أن تكون له صلات إرهابية .



أظهرت كاميرات المراقبة لحظة وقوع انفجار الأحد 18 سبتمبر /أيلول في حي تشيلسي في مانهاتن وسط نيويورك أسفر عن 29 جريحا.وقال المتحدث باسم الشرطة جي بيتر دونالد إن "الانفجار وقع حوالي الساعة (00:30 الأحد بتوقيت غرينتش) في الشارع 23 بين الطريقين السادس والسابع" في مانهاتن، مشيرا إلى أن "عددا من الجرحى نقل إلى مستشفيات المنطقة".من جهته رجح عمدة نيويورك أن يكون الانفجار متعمدا دون أن تكون له صلات إرهابية . وكالات Saida Online