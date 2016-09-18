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تجربة كاملة على تحطيم IPHONE 7 والنتيجة مذهلة .. اذا كنتم تنوون شرائه شاهدوا الفيديو أرسل الخبر



وفي التفاصيل، اشترى بعض المدونين من المهووسين بأخبار التقنية آيفون 7 الجديد لتجربته ومعرفة مدى مقاومته للظروف الصعبة، من حرارة وثني وخدوش غيرها.

ولعمل هذه التجارب، استخدم المدونون بعض الآلات المختلفة، مثل النقود المعدنية والمفاتيح وبعض أدوات البناء.. وحتى "الولاعة".

وقد أثبتت هذه التجارب أن الهاتف الجديد لن يتعرض للثني بسهولة، إلا أنه قابل للخدش، رغم زعم شركة آبل أنه مقاوم للخدوش. كما تبيّن أن آيفون 7 وعند تعرضه للحرارة المرتفعة تتوقف شاشته عن العمل، لتعود بشكل طبيعي عندما يبرد الهاتف مجدداً.



ما لبث أن بدأ بيع آيفون 7 الجديد أمس الجمعة، حتى تهافت بعض لتجربته.. عبر تحطيمه!وفي التفاصيل، اشترى بعض المدونين من المهووسين بأخبار التقنية آيفون 7 الجديد لتجربته ومعرفة مدى مقاومته للظروف الصعبة، من حرارة وثني وخدوش غيرها.ولعمل هذه التجارب، استخدم المدونون بعض الآلات المختلفة، مثل النقود المعدنية والمفاتيح وبعض أدوات البناء.. وحتى "الولاعة".وقد أثبتت هذه التجارب أن الهاتف الجديد لن يتعرض للثني بسهولة، إلا أنه قابل للخدش، رغم زعم شركة آبل أنه مقاوم للخدوش. كما تبيّن أن آيفون 7 وعند تعرضه للحرارة المرتفعة تتوقف شاشته عن العمل، لتعود بشكل طبيعي عندما يبرد الهاتف مجدداً. وكالات Saida Online