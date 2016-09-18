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العم أبو حسن الظريف يروي قصة غرق ابنه وعائلته أرسل الخبر



وابدا وبه استعين وعلى رسوله مصليا اللهم صل على محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم واقول الحمد لله ثم الحمد لله لا احصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك.



ككل الناس كنا ننتظر احبابا لنا من المسافرين للعمل خارج لبنان ونفرح بلقاهم والانس بهم خلال فترة زيارتهم وكانت هذه الزيارة مع خير ايام العام التي قال فيها ربنا ( والفجر وليال عشر والشفع والوتر) واخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال" ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء" او كما قال عليه الصلاة والسلام

فلما لقينا احبابنا وهم ابني حسن وزوجته وبناته الثلاثة ثم تلاه بعد عشرة ايام تقريبا ابني محمود وزوجته وفرحنا واقترب يوم التروية ثم عرفة والنحر (العيد) وهنا ابتدأت قصتنا القصة والتي مدتها دقائق وان احبب تحسبها بدقه فهي ثوان بعد ان صلينا صلاة العيد في المصلى اقتداء بسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان مكان الصلاة بالملعب الجديد لآل العلي بالقرب من المحطة بعد الصلاة ذهبنا للملحمة فضحينا وفي اليوم الثاني توزع الابناء بعد ان باركوا لأقاربهم واصحابهم بالعيد اخذوا ابناءهم وزوجاتهم ليوسعوا عليهم في مثل هذه الايام المستحب فيها اظهار الفرح فكان من اماكن التسلية والفرح ما كنا نطلق عليه اسما يوم كنا صغارا ب (بحر العيد) وهو المكان القريب جدا من البحر وفيه ساحة صغيرة تجمع بعض الالعاب وباعة الفول والكبيس ولعب الاولاد والخيل والقوارب التي بالقرب من ساحة العيد ترسوا في الميناء للصيد يوميا وفي العيد تستخدم هذه الشخاتير (القوارب) في حمل الناس عليها بمقابل لمسافة ما بين 500 متر الى1000متر ومنهم من ينزل على الجزيرة (الزيرة) التي تبعد 1000 عن المرسى وكان ممن نزل عليها مع بناته الثلاثة ابني حسن وبعد العصر وقبل المغرب يبدا الناس بترك الجزيرة والعودة لبيوتهم او اماكن يختارونها ونظام. اصحاب القوارب وعرفهم المتفقين عليه ان الاجرة تؤخذ من الراكب في حال الذهاب كاملة ولا يدفع شيء بالعودة لأنه دافع مقدما ولذلك لا يتحمس كثير من القوارب بالذهاب فارغا لجلب الركاب المتنزهين على الزيرة.

وكان حسن وعائلته ممن استعد للعودة من النزهة وغيره كذلك بداؤا يتجمعون و ينتظرون قارب ينقلهم ليعودوا من حيث أتوا الا أن العدد يزداد ولا قوارب بل تأتي محملة بالركاب تحملهم بجولة بحرية ثم ترجع حتى قارب يتسع 20-25 راكب فصعد اليه قرابة 40 شخص يجلسون جنبا الى جنب وعلى المقدمة ثم انطلق القارب وما ان قطع مسافة 100متر او خمسة دقائق حتى ابتدأت الماء تدخل اليه من الامام على شكل موجه ترتطم به ثم يزداد دخول الماء اليه وقائد المركب يزيد في السرعة لعله يحاول الوصول قبل الغرق الا ان حسابات الحقل لم تتوافق وحساب البيدر وقدر الله ما هو مقدر (هذا مع اغفال مسؤولية صاحب القارب وهو عدم الاخذ بالأسباب من عدد الركاب ولوازم الوقاية والحماية)

وغرق المركب!

فلما شعرنا بالغرق يقول ابني وزوجته واولاده الثلاثة بقربه اعمارهم 4 و3 سنوات وستة اشهر وكان. يحمل ابنته الوسطى فلما احست زوجته بالغرق سلمت ابنتها التي كانت تحملها وعمرها 6 اشهر لزوجها قبل لحظات من غرق المركب

فلما اخذ ابنته وما ان امسك بها الا وغرق القارب وبدأ رحلة الصراع مع الغرق ومحاولة انقاذ الطفلة ونفسه فرفعها الى الاعلى لكي لا يصل المياه اليها ثم يجد نفسه تحت الماء ثم يسبح رافعا الطفلة ويعوم بالأخرى حتى يجد نفسه بالقرب من احد الذين يحاولون الخروج من هذه وكان يلبس سترة حماية من الغرق فتمسك به حتى جاء المنقذين واخرجوهم

وهنا بدا الوالد [حسن] ينظر الى الماء يبحث عن زوجته والظنون تاخذه بعيدا حتى اخذته الافكار ان زوجته وابنتاه غرقوا وفارقوا الحياة وبعد قليل شاهد المنقذين يخرجون زوجته من بعد ان القوا اليها اطار مربوطا بحبل ثم اصعدوها الى اليخت وهنا لما صعدت رأت زوجها فخاطبها بالإشارة عن البنات ففهم من اشاراتها انهن بخير ثم استفسرت عن ابنتها ابنة 6 اشهر التي كانت مع ابيها فاخبرها بالإشارة انها بخير

فلما وصلوا الى البيت وما زالت حالة الصدمة تخيم عليهم وفي الثاني سأل زوجته كيف حصل معك فقالت

لما اعطيتك الطفلة غرق القارب وانقلب فوجدت نفسي تحته في الماء وبدأت اسبح وابحث عن بناتي اللاتي كانتا بجانبي في القارب قبل الغرق فبحثت عليهن في الماء فلما يئست سلمت امري الى الله وظننت غرقوا فحدثتني نفسي ان ابقى في الماء معهم حتى يكون حالنا لان لا طعم للحياة دون الزوج والابناء ولما شعرت بضيق في الصدر وانقطاع للنفس عاد الينا حب البقاء وهذه هي الفطرة التي الله الناس عليها فصعدت الىا سطح الماء فنظرت حولي فاذا بابنتي تطوفان على الماء متعلقات بلوح من الخشب فذهبت اليهم ولما اقتربت منهم وروني تعلقا بي وتركا الخشبة وهنا بدأت معناة اخرى اذ تعلقتا برقبتي وكتفي. وصرت احاول انقاذ نفسي وانقاذهما فتارة انزل تحت الماء ممسكة بهم ثم اعود فاطفوا حتى وجدت امامي صندوق من الخشب يطفوا على سطح الماء فحاولت التمسك به ليساعدني على النجاة والخروج مما انا فيه الا انني كلما امسكته من جانب يغرق وبقيت دقائق على ذلك حتى جاء الإنقاذ بموتور سيك البحر فطلبت منه ان يأخذ البنات وانا اتصرف فانا قادرة على السباحة وكنت اخر من خرج من الماء في هذه الحادثة.

ما فكرت يوما ان اكتب ولست من المتخصصين ولا الهاوين وانما الحدث الذي اوقفني كثيرا وتكرارا لا تفكر بمعاني وجمل ومفردات هذه القصة التي لم اجد لها تعليقا او ترجمة او تفسيرا او معنى لها الا قول الوكيل الحفيظ جل وعلا (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وقوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) وحديث الحبيب والقائد والمربي والهادي الى الصراط المستقيم والسراج المنير سيدي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال " يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك٠٠٠٠" وقوله " اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ".وابدا وبه استعين وعلى رسوله مصليا اللهم صل على محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم واقول الحمد لله ثم الحمد لله لا احصى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك.ككل الناس كنا ننتظر احبابا لنا من المسافرين للعمل خارج لبنان ونفرح بلقاهم والانس بهم خلال فترة زيارتهم وكانت هذه الزيارة مع خير ايام العام التي قال فيها ربنا ( والفجر وليال عشر والشفع والوتر) واخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال" ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء" او كما قال عليه الصلاة والسلامفلما لقينا احبابنا وهم ابني حسن وزوجته وبناته الثلاثة ثم تلاه بعد عشرة ايام تقريبا ابني محمود وزوجته وفرحنا واقترب يوم التروية ثم عرفة والنحر (العيد) وهنا ابتدأت قصتنا القصة والتي مدتها دقائق وان احبب تحسبها بدقه فهي ثوان بعد ان صلينا صلاة العيد في المصلى اقتداء بسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان مكان الصلاة بالملعب الجديد لآل العلي بالقرب من المحطة بعد الصلاة ذهبنا للملحمة فضحينا وفي اليوم الثاني توزع الابناء بعد ان باركوا لأقاربهم واصحابهم بالعيد اخذوا ابناءهم وزوجاتهم ليوسعوا عليهم في مثل هذه الايام المستحب فيها اظهار الفرح فكان من اماكن التسلية والفرح ما كنا نطلق عليه اسما يوم كنا صغارا ب (بحر العيد) وهو المكان القريب جدا من البحر وفيه ساحة صغيرة تجمع بعض الالعاب وباعة الفول والكبيس ولعب الاولاد والخيل والقوارب التي بالقرب من ساحة العيد ترسوا في الميناء للصيد يوميا وفي العيد تستخدم هذه الشخاتير (القوارب) في حمل الناس عليها بمقابل لمسافة ما بين 500 متر الى1000متر ومنهم من ينزل على الجزيرة (الزيرة) التي تبعد 1000 عن المرسى وكان ممن نزل عليها مع بناته الثلاثة ابني حسن وبعد العصر وقبل المغرب يبدا الناس بترك الجزيرة والعودة لبيوتهم او اماكن يختارونها ونظام. اصحاب القوارب وعرفهم المتفقين عليه ان الاجرة تؤخذ من الراكب في حال الذهاب كاملة ولا يدفع شيء بالعودة لأنه دافع مقدما ولذلك لا يتحمس كثير من القوارب بالذهاب فارغا لجلب الركاب المتنزهين على الزيرة.وكان حسن وعائلته ممن استعد للعودة من النزهة وغيره كذلك بداؤا يتجمعون و ينتظرون قارب ينقلهم ليعودوا من حيث أتوا الا أن العدد يزداد ولا قوارب بل تأتي محملة بالركاب تحملهم بجولة بحرية ثم ترجع حتى قارب يتسع 20-25 راكب فصعد اليه قرابة 40 شخص يجلسون جنبا الى جنب وعلى المقدمة ثم انطلق القارب وما ان قطع مسافة 100متر او خمسة دقائق حتى ابتدأت الماء تدخل اليه من الامام على شكل موجه ترتطم به ثم يزداد دخول الماء اليه وقائد المركب يزيد في السرعة لعله يحاول الوصول قبل الغرق الا ان حسابات الحقل لم تتوافق وحساب البيدر وقدر الله ما هو مقدر (هذا مع اغفال مسؤولية صاحب القارب وهو عدم الاخذ بالأسباب من عدد الركاب ولوازم الوقاية والحماية)وغرق المركب!فلما شعرنا بالغرق يقول ابني وزوجته واولاده الثلاثة بقربه اعمارهم 4 و3 سنوات وستة اشهر وكان. يحمل ابنته الوسطى فلما احست زوجته بالغرق سلمت ابنتها التي كانت تحملها وعمرها 6 اشهر لزوجها قبل لحظات من غرق المركبفلما اخذ ابنته وما ان امسك بها الا وغرق القارب وبدأ رحلة الصراع مع الغرق ومحاولة انقاذ الطفلة ونفسه فرفعها الى الاعلى لكي لا يصل المياه اليها ثم يجد نفسه تحت الماء ثم يسبح رافعا الطفلة ويعوم بالأخرى حتى يجد نفسه بالقرب من احد الذين يحاولون الخروج من هذه وكان يلبس سترة حماية من الغرق فتمسك به حتى جاء المنقذين واخرجوهموهنا بدا الوالد [حسن] ينظر الى الماء يبحث عن زوجته والظنون تاخذه بعيدا حتى اخذته الافكار ان زوجته وابنتاه غرقوا وفارقوا الحياة وبعد قليل شاهد المنقذين يخرجون زوجته من بعد ان القوا اليها اطار مربوطا بحبل ثم اصعدوها الى اليخت وهنا لما صعدت رأت زوجها فخاطبها بالإشارة عن البنات ففهم من اشاراتها انهن بخير ثم استفسرت عن ابنتها ابنة 6 اشهر التي كانت مع ابيها فاخبرها بالإشارة انها بخيرفلما وصلوا الى البيت وما زالت حالة الصدمة تخيم عليهم وفي الثاني سأل زوجته كيف حصل معك فقالتلما اعطيتك الطفلة غرق القارب وانقلب فوجدت نفسي تحته في الماء وبدأت اسبح وابحث عن بناتي اللاتي كانتا بجانبي في القارب قبل الغرق فبحثت عليهن في الماء فلما يئست سلمت امري الى الله وظننت غرقوا فحدثتني نفسي ان ابقى في الماء معهم حتى يكون حالنا لان لا طعم للحياة دون الزوج والابناء ولما شعرت بضيق في الصدر وانقطاع للنفس عاد الينا حب البقاء وهذه هي الفطرة التي الله الناس عليها فصعدت الىا سطح الماء فنظرت حولي فاذا بابنتي تطوفان على الماء متعلقات بلوح من الخشب فذهبت اليهم ولما اقتربت منهم وروني تعلقا بي وتركا الخشبة وهنا بدأت معناة اخرى اذ تعلقتا برقبتي وكتفي. وصرت احاول انقاذ نفسي وانقاذهما فتارة انزل تحت الماء ممسكة بهم ثم اعود فاطفوا حتى وجدت امامي صندوق من الخشب يطفوا على سطح الماء فحاولت التمسك به ليساعدني على النجاة والخروج مما انا فيه الا انني كلما امسكته من جانب يغرق وبقيت دقائق على ذلك حتى جاء الإنقاذ بموتور سيك البحر فطلبت منه ان يأخذ البنات وانا اتصرف فانا قادرة على السباحة وكنت اخر من خرج من الماء في هذه الحادثة. وادي الزينة نيوز Saida Online أخبار 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