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بعد أن قال لها الأطباء أنها ستعيش 3 سنوات فقط فقررت الزواج.. فكانت الصدمة! أرسل الخبر



وأفاد موقع "ميرور" البريطاني أن المدونة الشهيرة آنا سوابي أصيبت بنوع نادر جدا من سرطان الدماغ من الدرجة الثالثة يعرف بـ"ورم النجمي الكشمي" في كانون الثاني 2015.

وكانت آنا تنوي عقد قرانها في 17 من أيلول الجاري في يوركشير دايلز من رجل أحلامها الذي تعرفت عليه عبر تطبيق المواعدة "ثاندر" العام الماضي، قبل أن تتدهور حالتها كثيرا.

وأعلنت عائلة المدونة وفاتها في تدوينة كتبتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول فيها: "رقدت آنا بسلام في ساعات الصباح الأولى. تعجز الكلمات عن وصف الحزن العميق الذي نشعر به جميعنا. لكن وسط كل هذا الحزن، نعتزّ كثيراً بشجاعتها ومعنوياتها العالية والتصميم الذي أظهرته طوال فترة مرضها".

وأضافت العائلة: "إن كان هناك من شخص يعلّمنا كيف يجب أن نعيش، فهو آنا لويز سوابي، ابنتنا الجميلة والشجاعة". وعُرف عن آنا شنّها حملة بلا هوادة للتوعية وجمع الأموال من أجل الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمصابين بسرطان الدماغ. أكدّ أطباء لشابة بريطانية تدعى آنا سوابي، (24 عاماً) أنها ستعيش ثلاث سنوات بعد تشخيص إصابتها بورم دماغي في مرحلة متقدمة، غير أنها توفيت قبل يوم واحد من زفافها.وأفاد موقع "ميرور" البريطاني أن المدونة الشهيرة آنا سوابي أصيبت بنوع نادر جدا من سرطان الدماغ من الدرجة الثالثة يعرف بـ"ورم النجمي الكشمي" في كانون الثاني 2015.وكانت آنا تنوي عقد قرانها في 17 من أيلول الجاري في يوركشير دايلز من رجل أحلامها الذي تعرفت عليه عبر تطبيق المواعدة "ثاندر" العام الماضي، قبل أن تتدهور حالتها كثيرا.وأعلنت عائلة المدونة وفاتها في تدوينة كتبتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقول فيها: "رقدت آنا بسلام في ساعات الصباح الأولى. تعجز الكلمات عن وصف الحزن العميق الذي نشعر به جميعنا. لكن وسط كل هذا الحزن، نعتزّ كثيراً بشجاعتها ومعنوياتها العالية والتصميم الذي أظهرته طوال فترة مرضها".وأضافت العائلة: "إن كان هناك من شخص يعلّمنا كيف يجب أن نعيش، فهو آنا لويز سوابي، ابنتنا الجميلة والشجاعة". وعُرف عن آنا شنّها حملة بلا هوادة للتوعية وجمع الأموال من أجل الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمصابين بسرطان الدماغ. وكالات Saida Online