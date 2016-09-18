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بنطلون "التبول" موضة مقرفة تشعل مواقع التواصل.. وهذا سعره! أرسل الخبر



ولقد أشعلت هذه "الموضة" الأجواء بمواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" في مصر، وذلك بعد ظهور هذا الجينز، والذي يظهر من ترتديه وكأنها مصابة بـ "تبول لاإرادي"، وهو متوافر حاليا بعدد من المراكز التجارية المصرية.

فبين سلسلة طويلة من عبارات السخرية على تصميم البنطلون "الغريب" أكد البعض أن أفضل اسم يطلق عليه هو "بي بي ستايل"، وهو الاسم الأكثر تداولا الآن عن البنطلون، بينما علق آخرون أن الفترة المقبلة ستزيد جرعة الأفكار الغريبة والتقاليع الفجة.

كما أطلق عليه كثيرون على مواقع التواصل لقب "البنطلون المتبول" ووصل سعره إلى 880 جنيهًا مصريًا في أحد المحال التجارية المشهورة. مع التطور التكنولوجي السريع لم تقف الموضة عند حد معين، فهي تقفز قفزات كبيرة في فترات زمنية قليلة، فبعد الجينز "السكيني" الذي يعتبر حاليا أساسيا في خزانة أي فتاة وغيرها من بنطلونات "الليغينغز" والـ "الفيزون" وبعد البنطلون الجينز الممزق من الخلف والذي اثار ضجة كبيرة فور ظهوره في كبرى المحال، والتي شيرت "المشعر" الذي يظهر الفتاة وكأنها بصدر رجل. أخيرا ظهر "البنطلون المتبول".ولقد أشعلت هذه "الموضة" الأجواء بمواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" في مصر، وذلك بعد ظهور هذا الجينز، والذي يظهر من ترتديه وكأنها مصابة بـ "تبول لاإرادي"، وهو متوافر حاليا بعدد من المراكز التجارية المصرية.فبين سلسلة طويلة من عبارات السخرية على تصميم البنطلون "الغريب" أكد البعض أن أفضل اسم يطلق عليه هو "بي بي ستايل"، وهو الاسم الأكثر تداولا الآن عن البنطلون، بينما علق آخرون أن الفترة المقبلة ستزيد جرعة الأفكار الغريبة والتقاليع الفجة.كما أطلق عليه كثيرون على مواقع التواصل لقب "البنطلون المتبول" ووصل سعره إلى 880 جنيهًا مصريًا في أحد المحال التجارية المشهورة. Saida Online