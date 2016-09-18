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سلسلة مواقف للسعودي عبر برنامج " حديث الجنوب ": بنجاح المهرجانات هدمنا جدار الخوف أرسل الخبر



وفي حديث خاص لبرنامج "حديث الجنوب" مع طارق ابو زينب عبر اذاعة الشرق ، قال السعودي : الذي رايناه خلال اليومين الماضيين اثبت كم صيدا تليق بها الحياة وانها من خلال هذه المهرجانات تعود لتاخذ وضعها في محيطها في منطقة الجنوب وعلى صعيد الوطن كله .



وردا على سؤال حول تعليقه على محاولة البعض التشويش على المهرجانات وتخويف الناس من الحضور قال السعودي : نستطيع القول ان التشويش ساهم في الترويج اكثر للمهرجانات وكانت له ردة فعل عكسية عند الناس . لكن نحن لا نريد اتهام احدا وانما نقول ان هناك طابور خامس حاول ان يضر صيدا والصيداويين وتجار صيدا وان يخلق جدارا من الخوف عند الناس ، ونحن كسرنا جدار الخوف . فليس هناك من صيداوي مخلص لمدينته يكون ضد ان تفرح المدينة خصوصا وان حفلتنها كانت راقية وتحترم العادات الصيداوية والعربية الأصيلة وكانت من ارقى الحفلات التي يمكن ان يحضرها الواحد في اي بلد عربي ..



وردا على سؤال حول اعتبار نجاح المهرجانات انجازا جديدا بعد انجاز ازالة جبل النفايات قال السعودي : كلمة جبل ازلناها من قاموس الصيداويين فجبل النفايات انتهى وامس واول امس هدمنا جدار الخوف .

وسئل السعودي عن سياسة اليد الممدودة التي يعتمدها في التعاطي مع جميع فاعليات المدينة فقال:انا دائما اقول ان البلدية ورئيس البلدية اذا لم يكن يعتمد سياسة اليد الممدودة للجميع سيفشل ، فالبلدية هي بلدية صيدا وليست بلدية طرف ، ونحن عندما قلنا ان السياسة تقف عند باب البلدية ولا تدخلها لم يكن ذلك شعارا وانما عمل مارسناه خلال السنوات الماضية ولا زلنا نمارسه ومقتنعون به.



وزف السعودي الى الصيداويين بشرى الانتهاء من انجاز خزان المياه اذلي سيغذي مدينة صيدا القديمة بواسطة الجاذبية ودون الحاجة للتيار الكهربائي فقال ان البناء قد انجز وقريبا سيصار الى ربطه بالشبكة الرئيسية للمياه ، ما سيضع حدا نهائيا لمشكلة انقطاع المياه عن صيدا القديمة .



ونوه السعودي بمشروع اضاءة بولفار رفيق الحريري البحري بالطاقة الشمسية وقال ان هذا المشروع يؤمن الكهرباء لأعمدة الانارة على مدار اليوم والساعة . وقال ان اضواء مهرجانات صيدا بالأمس كانت متناغمة ومتكاملة مع الكورنيش البحري المضاء طيلة الليل .



وردا على سؤال حول ما اتخذ من خطوات على صعيد متابعة تداعيات حادثة غرق احد مراكب النزهة في بحر صيدا توجه السعودي بداية بالتعزية الى اهالي الضحيتين اللتين قضتا في هذا الحادث متمنيا الشفاء العاجل لمن لا يزال في المستشفى .



وقال: عدقنا اجتماعا حضره جميع من له علاقة بالمرفا واتفقنا على ان كل مركب سياحي ينقل الناس الى جزيرة صيدا" الزيرة" يجب ان يحدد العدد المسموح به من الركاب ، ويمنع نقل اي راكب دون ان يكون مرتديا سترة نجاة . كما يمنع استخدام الكراسي العادية على كل مركب واستبدالها بكراسي مخصصة تكون مثبتة بالمركب او بالمقاعد التي تكون جزءا من المركب نفسه.



واضاف: في السابق كانت شروط السلامة العامة متوفرة خلال الرحلة من الميناء الى الزيرة لكن المشكلة كانت في العودة منها حيث كان البعض يستسهل اصطحاب اعداد اضافية من الركاب من الجزيرة الى الميناء مهما كان عددهم ، هذه ستمنع منعا باتا ، وتم الاتفاق مع جميع اصحاب المراكب وستطبق التعليمات بحذافيرها وبكل حزم ، وبناء عليه سمح لهم بالخروج واستئناف الابحار تحت رقابة وزارة الاشغال ورئاسة المينا والبلدية بدءا من ظهر الأحد .



الفيديو أدناه هو اعادة للحلقة التي تبث مباشر عبر صفحة إذاعة الشرق وصفحة صيدا أون لاين على موقع فايسبوك



قال رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ان صيدا استعادت بسمتها وفرحتها والمهرجانات التي غابت عنها لسنوات عديدة ونحن نفتخر بذلك ونقول ان صيدا بلد مسالم ويحب الحياة، وصيدا مدينة للحياة وهي عاصمة الجنوب وهي واهلها يرحبون بكل زائر.وفي حديث خاص لبرنامج "حديث الجنوب" مع طارق ابو زينب عبر اذاعة الشرق ، قال السعودي : الذي رايناه خلال اليومين الماضيين اثبت كم صيدا تليق بها الحياة وانها من خلال هذه المهرجانات تعود لتاخذ وضعها في محيطها في منطقة الجنوب وعلى صعيد الوطن كله .وردا على سؤال حول تعليقه على محاولة البعض التشويش على المهرجانات وتخويف الناس من الحضور قال السعودي : نستطيع القول ان التشويش ساهم في الترويج اكثر للمهرجانات وكانت له ردة فعل عكسية عند الناس . لكن نحن لا نريد اتهام احدا وانما نقول ان هناك طابور خامس حاول ان يضر صيدا والصيداويين وتجار صيدا وان يخلق جدارا من الخوف عند الناس ، ونحن كسرنا جدار الخوف . فليس هناك من صيداوي مخلص لمدينته يكون ضد ان تفرح المدينة خصوصا وان حفلتنها كانت راقية وتحترم العادات الصيداوية والعربية الأصيلة وكانت من ارقى الحفلات التي يمكن ان يحضرها الواحد في اي بلد عربي ..وردا على سؤال حول اعتبار نجاح المهرجانات انجازا جديدا بعد انجاز ازالة جبل النفايات قال السعودي : كلمة جبل ازلناها من قاموس الصيداويين فجبل النفايات انتهى وامس واول امس هدمنا جدار الخوف .وسئل السعودي عن سياسة اليد الممدودة التي يعتمدها في التعاطي مع جميع فاعليات المدينة فقال:انا دائما اقول ان البلدية ورئيس البلدية اذا لم يكن يعتمد سياسة اليد الممدودة للجميع سيفشل ، فالبلدية هي بلدية صيدا وليست بلدية طرف ، ونحن عندما قلنا ان السياسة تقف عند باب البلدية ولا تدخلها لم يكن ذلك شعارا وانما عمل مارسناه خلال السنوات الماضية ولا زلنا نمارسه ومقتنعون به.وزف السعودي الى الصيداويين بشرى الانتهاء من انجاز خزان المياه اذلي سيغذي مدينة صيدا القديمة بواسطة الجاذبية ودون الحاجة للتيار الكهربائي فقال ان البناء قد انجز وقريبا سيصار الى ربطه بالشبكة الرئيسية للمياه ، ما سيضع حدا نهائيا لمشكلة انقطاع المياه عن صيدا القديمة .ونوه السعودي بمشروع اضاءة بولفار رفيق الحريري البحري بالطاقة الشمسية وقال ان هذا المشروع يؤمن الكهرباء لأعمدة الانارة على مدار اليوم والساعة . وقال ان اضواء مهرجانات صيدا بالأمس كانت متناغمة ومتكاملة مع الكورنيش البحري المضاء طيلة الليل .وردا على سؤال حول ما اتخذ من خطوات على صعيد متابعة تداعيات حادثة غرق احد مراكب النزهة في بحر صيدا توجه السعودي بداية بالتعزية الى اهالي الضحيتين اللتين قضتا في هذا الحادث متمنيا الشفاء العاجل لمن لا يزال في المستشفى .وقال: عدقنا اجتماعا حضره جميع من له علاقة بالمرفا واتفقنا على ان كل مركب سياحي ينقل الناس الى جزيرة صيدا" الزيرة" يجب ان يحدد العدد المسموح به من الركاب ، ويمنع نقل اي راكب دون ان يكون مرتديا سترة نجاة . كما يمنع استخدام الكراسي العادية على كل مركب واستبدالها بكراسي مخصصة تكون مثبتة بالمركب او بالمقاعد التي تكون جزءا من المركب نفسه.واضاف: في السابق كانت شروط السلامة العامة متوفرة خلال الرحلة من الميناء الى الزيرة لكن المشكلة كانت في العودة منها حيث كان البعض يستسهل اصطحاب اعداد اضافية من الركاب من الجزيرة الى الميناء مهما كان عددهم ، هذه ستمنع منعا باتا ، وتم الاتفاق مع جميع اصحاب المراكب وستطبق التعليمات بحذافيرها وبكل حزم ، وبناء عليه سمح لهم بالخروج واستئناف الابحار تحت رقابة وزارة الاشغال ورئاسة المينا والبلدية بدءا من ظهر الأحد .الفيديو أدناه هو اعادة للحلقة التي تبث مباشر عبر صفحة إذاعة الشرق وصفحة صيدا أون لاين على موقع فايسبوك صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي