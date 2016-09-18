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ثورة الكترونية لبنانية - فلسطينية ضد الوزير جبران باسيل أرسل الخبر



وجاء في بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل زملاء اعلاميين ما يلي:

الزميل عفيف الجردلي علق بالقول : "ان تصريحات بعض الوزراء التي تظهر عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان لا تعكس وجهة نظر كل اللبنانيين.

لا داعي للرد على اي وزير او نائب لانهم قبل ان يسيئوا للشعبين الفلسطيني فإنهم اساءوا للشعب اللبناني على مدى عقود نتيجة فشلهم في ادارة الدولة ومنع الفساد والسرقات.



ابتسم انت فلسطيني...ابتسم انت من علمت العالم كيف يحب ارضه ويقاوم المحتل..."



اما الزميل جمال الغربي كتب : "ما بين الشعبين اللبناني والفلسطيني تاريخ مكتوب بالدم والتضحيات

ولا يستطيع احد مهما علا شأنه ان يلوث هذه العلاقة سواء كان رئيس او وزير او نائب

الشعب الفلسطيني في لبنان يشرفنا".



وكتب الزميل خليل العلي :" لم يكن الشعب الفلسطيني يوما الا داعما للشعب اللبناني في مراحل نضاله كافة، واختلط الدم الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدو الصهيوني خلال عشرات السنين، وكما روى الدم اللبناني أرض فلسطين كذلك روى الدم الفلسطيني أرض لبنان، لن تستطيع السياسة ان تفرق بين الشعبين، ومن لا يعرف ذلك عليه قراءة التاريخ."



اما الزميل ابراهيم الحاج فكتب على صفحته :

"#جبران_باسيل : أنا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا.



جبران باسيل يعترف أمام العالم نحن عنصريين تجاه الشعب الفلسطيني والشعب السوري .



#طلعت_ريحتكم_عنصرية

#وزير_حقيبة_العنصرية "



من جهتها وجهت الزميلة فاطمة مجذوب رسالة الى الوزير باسيل جاء فيها:

"من الفلسطينية فاطمة مجذوب الى الوزير جبران باسيل:



عزيزي يا سعادة الوزير جبران باسيل ردًا على ما قلته

"أنا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا"



وأنا كـإمرأة فلسطينية أقول لك لو يعود التاريخ الى الوراء ما قبل النكبة، حيث كان كل العرب يأتون الى فلسطين ليعملوا ويعيشوا بكرامة من خلال الرزق في فلسطين، ولا يسألهم أحد من أين أنتم؟ لو كان الحال مازال دون نكبة، هل تتجرأ على نطق الذي قلته بحق الفلسطيني؟



لكن حدثت النكبة وهُجرنا الى لبنان قسرًا، لذلك اتمنى أن تقرأ تاريخ الفلسطيني عندما جاء الى لبنان لاسيّما الغني وراجع جيدًا ماذا فعل وماذا قدم الى لبنان وكم ساهم في رفع اقتصاده." اثار تصريح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حول إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة الجنسية لأولادها واستثناء المتزوجة من فلسطيني او سوري منه ردود فعل مستنكرة خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل زملاء اعلاميين ما يلي:الزميل عفيف الجردلي علق بالقول : "ان تصريحات بعض الوزراء التي تظهر عنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان لا تعكس وجهة نظر كل اللبنانيين.لا داعي للرد على اي وزير او نائب لانهم قبل ان يسيئوا للشعبين الفلسطيني فإنهم اساءوا للشعب اللبناني على مدى عقود نتيجة فشلهم في ادارة الدولة ومنع الفساد والسرقات.ابتسم انت فلسطيني...ابتسم انت من علمت العالم كيف يحب ارضه ويقاوم المحتل..."اما الزميل جمال الغربي كتب : "ما بين الشعبين اللبناني والفلسطيني تاريخ مكتوب بالدم والتضحياتولا يستطيع احد مهما علا شأنه ان يلوث هذه العلاقة سواء كان رئيس او وزير او نائبالشعب الفلسطيني في لبنان يشرفنا".وكتب الزميل خليل العلي :" لم يكن الشعب الفلسطيني يوما الا داعما للشعب اللبناني في مراحل نضاله كافة، واختلط الدم الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدو الصهيوني خلال عشرات السنين، وكما روى الدم اللبناني أرض فلسطين كذلك روى الدم الفلسطيني أرض لبنان، لن تستطيع السياسة ان تفرق بين الشعبين، ومن لا يعرف ذلك عليه قراءة التاريخ."اما الزميل ابراهيم الحاج فكتب على صفحته :"#جبران_باسيل : أنا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا.جبران باسيل يعترف أمام العالم نحن عنصريين تجاه الشعب الفلسطيني والشعب السوري .#طلعت_ريحتكم_عنصرية#وزير_حقيبة_العنصرية "من جهتها وجهت الزميلة فاطمة مجذوب رسالة الى الوزير باسيل جاء فيها:"من الفلسطينية فاطمة مجذوب الى الوزير جبران باسيل:عزيزي يا سعادة الوزير جبران باسيل ردًا على ما قلته"أنا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على أرضنا"وأنا كـإمرأة فلسطينية أقول لك لو يعود التاريخ الى الوراء ما قبل النكبة، حيث كان كل العرب يأتون الى فلسطين ليعملوا ويعيشوا بكرامة من خلال الرزق في فلسطين، ولا يسألهم أحد من أين أنتم؟ لو كان الحال مازال دون نكبة، هل تتجرأ على نطق الذي قلته بحق الفلسطيني؟لكن حدثت النكبة وهُجرنا الى لبنان قسرًا، لذلك اتمنى أن تقرأ تاريخ الفلسطيني عندما جاء الى لبنان لاسيّما الغني وراجع جيدًا ماذا فعل وماذا قدم الى لبنان وكم ساهم في رفع اقتصاده." صيدا أون لاين Saida Online