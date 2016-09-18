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ولعت بين السعودي والعيلاني...والسبب مهرجانات صيدا الدولية أرسل الخبر



اما فيما يتعلق بالمهرجانات الدولية التي شهدتها المدينة على مدى يومين لقد كانت من أنجح المهرجانات التي تشهدها المدينة منذ سنوات سواء من ناحية الحضور او التنظيم وبالرعم من العراقيل والاصوات المعترضة عليها باعتراف الجميع .



وختم السعودي قائلا : من حق صيدا ان تفرح وانصح المعترضين على هذه المهرجانات ان يهتموا بشؤونهم .





وكان إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني سأل في تصريح له بعض الذين يعتبرون انهم حققوا انتصارا بإحياء الحفلة الغنائية في صيدا اين هو هذا الإنتصار ؟وماذا حققت الحفلة الغنائية على المستوى الإقتصادي ؟ مطالبا بأن يعترف هؤلاء بفشل الحفلة الغنائية وبأن هذا الإنتصار هو انتصار وهمي



وتابع :أولا :لم يكن الحضور محصور بالصيداويين علما ان العدد لم يتجاوز 2000 وان الذي جاء من خارج صيدا لم يدخل إلى وسطها لأن مكان الحفل عند المدخل الشمالي للمدينة ولم ُينعكس ايجابا على المستوى الإقتصادي للمدينة كما كان يروج البعض بأن إقامة هذه الحفلات سيحسن الوضع الإقتصادي



ثانيا :لم يكن الحضور بحجم الحملة الإعلامية للمهرجانات



ثالثا: ان غالبية الصيداويين لم تعنيهم هذه الحفلات لأنهم غارقون في معاناتهم المعيشية اليومية



وختم الشيخ العيلاني بالقول على المنظمين ان يراجعوا حساباتهم ويقروا بفشلهم والتفكير بمشاريع تعود بالخير على المدينة وأهلها. علق رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي على تصريح امام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني الذي تناول فيه مهرجانات صيدا الدولية فقال : أنصح الشيخ حسام العيلاني أن يهتم بالامور الدينية في مسجده ويترك الامور التي لها علاقة بالقضايا الخدماتية والانمائية لاصحاب الاختصاص .اما فيما يتعلق بالمهرجانات الدولية التي شهدتها المدينة على مدى يومين لقد كانت من أنجح المهرجانات التي تشهدها المدينة منذ سنوات سواء من ناحية الحضور او التنظيم وبالرعم من العراقيل والاصوات المعترضة عليها باعتراف الجميع .وختم السعودي قائلا : من حق صيدا ان تفرح وانصح المعترضين على هذه المهرجانات ان يهتموا بشؤونهم .وكان إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني سأل في تصريح له بعض الذين يعتبرون انهم حققوا انتصارا بإحياء الحفلة الغنائية في صيدا اين هو هذا الإنتصار ؟وماذا حققت الحفلة الغنائية على المستوى الإقتصادي ؟ مطالبا بأن يعترف هؤلاء بفشل الحفلة الغنائية وبأن هذا الإنتصار هو انتصار وهميوتابع :أولا :لم يكن الحضور محصور بالصيداويين علما ان العدد لم يتجاوز 2000 وان الذي جاء من خارج صيدا لم يدخل إلى وسطها لأن مكان الحفل عند المدخل الشمالي للمدينة ولم ُينعكس ايجابا على المستوى الإقتصادي للمدينة كما كان يروج البعض بأن إقامة هذه الحفلات سيحسن الوضع الإقتصاديثانيا :لم يكن الحضور بحجم الحملة الإعلامية للمهرجاناتثالثا: ان غالبية الصيداويين لم تعنيهم هذه الحفلات لأنهم غارقون في معاناتهم المعيشية اليوميةوختم الشيخ العيلاني بالقول على المنظمين ان يراجعوا حساباتهم ويقروا بفشلهم والتفكير بمشاريع تعود بالخير على المدينة وأهلها. صيدا أون لاين Saida Online