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بالفيديو.. فروع "بيرجر كينج" في روسيا تعذب الزبائن أرسل الخبر





تداول الالاف مقطع فيديو تم تصويره خلسة في احد فروع "بيرجر كينج" في روسيا حيث يقوم عامل بالمطعم بضرب تلميذ وإجباره علي تنظيف المكان وبعدما ينتهي يطلق سراحه وفي حين كان يضحك عليه زملائه قام العامل أيضا بإجبار تلميذ آخر علي تنظيف المكان ولم يعرف بعد مدي الخطأ الذى ارتكبه التلاميذ في المطعم أو أنهم استهأزوا بالعامل أو الطعام خاصة وأن مكان التنظيف لم يكن بجوار الطاولات بل أمام منفذ استلام الوجبات وتنوعت اراء المعلقين علي الفيديو بين المنتقدين للعامل أو المثنون علي طريقته في تربية الأطفال المهملين. وكالات