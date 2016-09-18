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بالفيديو.. امام الحرم المكي يكتفي بقراءة آية واحدة بعد هطول امطار غزيرة على المسجد الحرام أرسل الخبر



ورصدت صور ومقاطع متداولة بالشبكات الاجتماعية هطول أمطار مصحوبة برياح على أروقة وساحات المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب يوم أمس، بينما اكتفى الإمام الشيخ بندر بليلة بقراءة سورة الفاتحة وقوله تعالى: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد" (الشورى 28).

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أهابت بأخذ الحيطة والحذر نظراً لتعرض العاصمة المقدسة لتشكيلات من السحب المنخفضة تتخللها سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية.



شهد المسجد الحرام بمكة المكرمة مساء (الجمعة) هطول أمطار غزيرة، ما دفع إمام الحرم الشيخ بندر بليلة إلى الاكتفاء بقراءة آية واحدة عقب الفاتحة، تخفيفاً على المصلين.ورصدت صور ومقاطع متداولة بالشبكات الاجتماعية هطول أمطار مصحوبة برياح على أروقة وساحات المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب يوم أمس، بينما اكتفى الإمام الشيخ بندر بليلة بقراءة سورة الفاتحة وقوله تعالى: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد" (الشورى 28).وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة أهابت بأخذ الحيطة والحذر نظراً لتعرض العاصمة المقدسة لتشكيلات من السحب المنخفضة تتخللها سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية. أخبار 24 Saida Online