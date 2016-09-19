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تسليم المطلوبين في المخيمات: «عين الحلوة» نموذجاً أرسل الخبر



فقد علمت «المستقبل» من مصادر فلسطينية مطلعة ان هذا الأمر تم التطرق اليه خلال استقبال رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود في مكتبه في ثكنة زغيب العسكرية في صيدا لوفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات الفلسطينية .



وبحسب هذه المصادر، فان الاجتماع كان مفيدا وجرى خلاله تقييم للخطوات التي اتخذت في المرحلة السابقة على اكثر من صعيد ولا سيما في ما يتعلق بتلك التي اعتمدت لتحصين الوضع الأمني في المخيم وكذلك ما يتعلق بملف تسليم المطلوبين انفسهم وماذا انجز منه حتى الآن وما يمكن القيام به لاستكمال هذه الخطوات وتعميم هذه التجربة في مخيمات اخرى، خاصة بعد نجاح عملية تسليم ثلاثة مطلوبين من مخيمي البص والرشيدية في صور مؤخرا. وان العميد حمود ابدى ارتياحه للخطوات التي نفذت، مجددا الحرص على افضل العلاقات مع مخيم عين الحلوة بكل فصائله الممثلة في هذا الاطار الفلسطيني الموحد، في اشارة الى الى اللجنة الأمنية العليا، وانه بقدر ما تبقى هذه اللجنة موحدة ومتماسكة بقدر ما تستطيع ان تحقق الهدف الذي قامت من اجله وهو الحفاظ على امن واستقرار المخيم والجوار والحفاظ على افضل العلاقات مع الدولة اللبنانية، وان المؤسسة العسكرية من جهتها حريصة على تسهيل الحياة اليومية لسكان المخيم .



وتم تناول ما حصل من حوادث واشكالات في بعض المخيمات ودور اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في معالجتها وتسليم المتسببين بها وامكانية الانطلاق من ذلك في نقل النموذج الناجح للتعاون اللبناني الفلسطيني الى باقي المخيمات سواء بملف المطلوبين حيث كان تاكيد مشترك على ايجابيات ما تحقق، او في الملف الحياتي واهمية تسهيل تأمين الخدمات الأساسية لأبناء هذا المخيم او ذاك .



اشارة الى ان نحو ستين مطلوبا من سكان المخيم او المتوارين فيه سلموا انفسهم خلال الشهرين الماضيين لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، معظمهم مطلوب بوثائق اطلاق نار والانتماء لتنظيمات ارهابية وقضايا مخدرات. واخلي سبيل عدد منهم ممن لم تثبت عليه أي تهمة. وسجل في الفترة نفسها تسليم نحو عشرين مطلوبا من «سرايا المقاومة» في منطقة تعمير عين الحلوة انفسهم للسلطات اللبنانية، واخلي سبيل القسم الأكبر منهم.



بعدما اثمر التعاون اللبناني الفلسطيني في ملف المطلوبين المتوارين في مخيم عين الحلوة تسليم اكثر من ستين مطلوبا حتى الآن وفي اقل من شهرين، انفسهم لمخابرات الجيش اللبناني في الجنوب في انجاز غير مسبوق، بدأ البحث جديا في تعميم هذا التعاون ليشمل المطلوبين المتوارين في مخيمات اخرى .فقد علمت «المستقبل» من مصادر فلسطينية مطلعة ان هذا الأمر تم التطرق اليه خلال استقبال رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود في مكتبه في ثكنة زغيب العسكرية في صيدا لوفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات الفلسطينية .وبحسب هذه المصادر، فان الاجتماع كان مفيدا وجرى خلاله تقييم للخطوات التي اتخذت في المرحلة السابقة على اكثر من صعيد ولا سيما في ما يتعلق بتلك التي اعتمدت لتحصين الوضع الأمني في المخيم وكذلك ما يتعلق بملف تسليم المطلوبين انفسهم وماذا انجز منه حتى الآن وما يمكن القيام به لاستكمال هذه الخطوات وتعميم هذه التجربة في مخيمات اخرى، خاصة بعد نجاح عملية تسليم ثلاثة مطلوبين من مخيمي البص والرشيدية في صور مؤخرا. وان العميد حمود ابدى ارتياحه للخطوات التي نفذت، مجددا الحرص على افضل العلاقات مع مخيم عين الحلوة بكل فصائله الممثلة في هذا الاطار الفلسطيني الموحد، في اشارة الى الى اللجنة الأمنية العليا، وانه بقدر ما تبقى هذه اللجنة موحدة ومتماسكة بقدر ما تستطيع ان تحقق الهدف الذي قامت من اجله وهو الحفاظ على امن واستقرار المخيم والجوار والحفاظ على افضل العلاقات مع الدولة اللبنانية، وان المؤسسة العسكرية من جهتها حريصة على تسهيل الحياة اليومية لسكان المخيم .وتم تناول ما حصل من حوادث واشكالات في بعض المخيمات ودور اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في معالجتها وتسليم المتسببين بها وامكانية الانطلاق من ذلك في نقل النموذج الناجح للتعاون اللبناني الفلسطيني الى باقي المخيمات سواء بملف المطلوبين حيث كان تاكيد مشترك على ايجابيات ما تحقق، او في الملف الحياتي واهمية تسهيل تأمين الخدمات الأساسية لأبناء هذا المخيم او ذاك .اشارة الى ان نحو ستين مطلوبا من سكان المخيم او المتوارين فيه سلموا انفسهم خلال الشهرين الماضيين لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، معظمهم مطلوب بوثائق اطلاق نار والانتماء لتنظيمات ارهابية وقضايا مخدرات. واخلي سبيل عدد منهم ممن لم تثبت عليه أي تهمة. وسجل في الفترة نفسها تسليم نحو عشرين مطلوبا من «سرايا المقاومة» في منطقة تعمير عين الحلوة انفسهم للسلطات اللبنانية، واخلي سبيل القسم الأكبر منهم. رأفت نعيم - المستقبل Saida Online