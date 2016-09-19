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مخاوف من انقلاب سياسي يلوح في الأفق أرسل الخبر





أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر قيادية مسيحية أن "مواقف المسؤولين الإيرانيين وتطاولهم على السعودية وصولاً إلى التناغم بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون و"حزب الله" ولقاءات أحزاب 8 آذار التي تفاعلت في الأيام الماضية، دليل على أن هناك تحضيرا لانقلاب سياسي من خلال القمصان السود على غرار السابع من أيار العام 2008 من دون إغفال الدعوات المتتالية لهذا الفريق إلى عقد مؤتمر تأسيسي والذي هو انقلاب واضح على اتفاق الطائف وسعي لحرب أهلية"، مشيرة الى أن "اللعبة أصبحت مفتوحة على شتى الصعد والقلق كبير على السيادة والكيان". الشرق الأوسط