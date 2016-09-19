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إشكال يؤدي إلى وفاة أحد مرافقي يعقوب! أرسل الخبر



بعد الحادث سادت بلدة بدنايل حالة من التوتر رافقتها دعوات من عائلة سليمان ما وصفوه بـ "احد أنسباء البلدة" والمقصود به النائب السابق حسن يعقوب للرحيل عن البلدة .



وكان قد تقرر إقامة اعتصام وقطع طريق في بدنايل من اجل المطالبة بوقف تدخل يعقوب في شؤون البلدة بحسب ما أشار حسين سليمان، موضحا أنه تم استبدال الاعتصام بتلاوة بيان تحدث فيه عن رفض البلدة لمجريات الأمور التي رافقت الحادث المؤسف الذي جرى مساء الأحد.



أضاف سليمان "انه ونزولا عند رغبة العقلاء في البلدة ووجهائها قررنا تأجيل الاعتصام إفساحا في المجال للتشاور والتداول بما يجري". تسببت حادثة تلاسن على خلفيات سياسية حصلت الأحد على طريق عام بدنايل - بيت شاما وجرت بين مرافق يعمل عند النائب السابق حسن يعقوب ويدعى علي شحادة مشيك، وشاب آخر من عائلة سليمان وهو عسكري، بإصابة مشيك "بأزمة" قلبية، فتم نقله إلى مستشفى تمنين حيث ما لبث أن فارق الحياة .بعد الحادث سادت بلدة بدنايل حالة من التوتر رافقتها دعوات من عائلة سليمان ما وصفوه بـ "احد أنسباء البلدة" والمقصود به النائب السابق حسن يعقوب للرحيل عن البلدة .وكان قد تقرر إقامة اعتصام وقطع طريق في بدنايل من اجل المطالبة بوقف تدخل يعقوب في شؤون البلدة بحسب ما أشار حسين سليمان، موضحا أنه تم استبدال الاعتصام بتلاوة بيان تحدث فيه عن رفض البلدة لمجريات الأمور التي رافقت الحادث المؤسف الذي جرى مساء الأحد.أضاف سليمان "انه ونزولا عند رغبة العقلاء في البلدة ووجهائها قررنا تأجيل الاعتصام إفساحا في المجال للتشاور والتداول بما يجري". سامر الحسيني - السفير Saida Online