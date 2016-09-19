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بالصور...عشرات العائلات اجبروا على اخلاء منازلهم ليلا بعد تصدع احد المباني في عبرا أرسل الخبر



والمبنى مؤلف من ستة طوابق وعبارة عن بلوكين وفيه حوالي 33 شقة سكنية ويقطنه حوالي 150 شخصا.

وقد بدأت التشققات بالاتساع ما ادى الى انفصال البلوك الغربي عن البلوك الشرقي حيث ظهرت تفسخات في السقوف والأعمدة والجدران ما يعرض المبنى الى الانهيار في حال لم يتم ترميمه بأسرع وقت ممكن .



وفور مناشدة الاهالي، حضر الى المكان وفد من بلدية عبرا والقوى الامنية وفوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث تم اجلاء السكان من المبنى وتم استدعاء مهندساً مدنياً متخصصاً للكشف على المبنى حيث تبين انه يعاني من تصدعات كبيرة، واوصى بإخلائه فورا للحفاظ على حياة قاطنيه حيث يجب المباشرة بترميمه فورا وقبل فصل الشتاء كي لا تحدث اي كارثة.

وطلب من السكان مغادرة المبنى فورا خوفا على حياتهم.



وقد طالب السكان فعاليات مدينة صيدا المعنيين بالتحرك السريع حفاظا على ارواح السكان خصوصا وان بعض العائلات اضطرت للمبيت في الشارع خوفا على حياة اطفالهم حيث لا يوجد لديهم اي مكان بديل.



وناشدت العائلات المنكوبة توفير مأوى لها خصوصا وانهم على أبواب بداية المدارس ولا يستطيعون تأمين بدلات ايجار.















امضى سكان مبنى "رائدة 3" في منطقة عبرا شرق صيدا ليلة صعبة بعدما اجبروا على اخلاء منازلهم خوفا على حياتهم اثر ظهور تفسخات كبيرة في المبنى.والمبنى مؤلف من ستة طوابق وعبارة عن بلوكين وفيه حوالي 33 شقة سكنية ويقطنه حوالي 150 شخصا.وقد بدأت التشققات بالاتساع ما ادى الى انفصال البلوك الغربي عن البلوك الشرقي حيث ظهرت تفسخات في السقوف والأعمدة والجدران ما يعرض المبنى الى الانهيار في حال لم يتم ترميمه بأسرع وقت ممكن .وفور مناشدة الاهالي، حضر الى المكان وفد من بلدية عبرا والقوى الامنية وفوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث تم اجلاء السكان من المبنى وتم استدعاء مهندساً مدنياً متخصصاً للكشف على المبنى حيث تبين انه يعاني من تصدعات كبيرة، واوصى بإخلائه فورا للحفاظ على حياة قاطنيه حيث يجب المباشرة بترميمه فورا وقبل فصل الشتاء كي لا تحدث اي كارثة.وطلب من السكان مغادرة المبنى فورا خوفا على حياتهم.وقد طالب السكان فعاليات مدينة صيدا المعنيين بالتحرك السريع حفاظا على ارواح السكان خصوصا وان بعض العائلات اضطرت للمبيت في الشارع خوفا على حياة اطفالهم حيث لا يوجد لديهم اي مكان بديل.وناشدت العائلات المنكوبة توفير مأوى لها خصوصا وانهم على أبواب بداية المدارس ولا يستطيعون تأمين بدلات ايجار. صيدا أون لاين Saida Online