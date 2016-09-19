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بالفيديو: بثينة شعبان تفجر قنبلة من العيار الثقيل فماذا قالت؟ أرسل الخبر



وقالت شعبان الأحد 18 سبتمبر/أيلول إن عملية القصف تمت بطلعات وبأكثر من طائرة تابعة للتحالف الدولي، مستهدفة الجنود السوريين الذين كانوا يدافعون عن دير الزور منذ اكثر من سنتين، ما أسفر عن قتل العديد منهم.

وأشارت إلى أن من تبقى من الجنود لاحظوا أن عناصر "داعش" انطلقوا في نفس الدقيقة التي كان فيها القصف، ليحتلوا المناطق التي استهدفتها الطائرات، ومن ثم توقف القصف لتبتعد الطائرات لاحقا.

وتابعت أن ادعاءات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور بأن ما حصل كان عن طريق “الخطأ” بأنه غير صحيح، مستغربة من أن قوة مثل واشنطن وتدعي بأنها الأكبر في العالم، لا يمكنها من تحديد أهدافها بشدة، وهذا يعد "مصيبة كبرى".

وأضافت شعبان أن التحالف، الذي تقوده واشنطن، لم يكن يستهدف "داعش" قبل بدء الطيران الروسي باستهدافه، بدليل أن هذا التنظيم كان يتمدد بوجود التحالف وبدأ يتقلص فقط بعد قدوم القوات الروسية.



صرحت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان لـ RT، أن الضربات الجوية الأمريكية على الجيش في دير الزور جرت بتخطيط ممنهج ومسبق.وقالت شعبان الأحد 18 سبتمبر/أيلول إن عملية القصف تمت بطلعات وبأكثر من طائرة تابعة للتحالف الدولي، مستهدفة الجنود السوريين الذين كانوا يدافعون عن دير الزور منذ اكثر من سنتين، ما أسفر عن قتل العديد منهم.وأشارت إلى أن من تبقى من الجنود لاحظوا أن عناصر "داعش" انطلقوا في نفس الدقيقة التي كان فيها القصف، ليحتلوا المناطق التي استهدفتها الطائرات، ومن ثم توقف القصف لتبتعد الطائرات لاحقا.وتابعت أن ادعاءات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور بأن ما حصل كان عن طريق “الخطأ” بأنه غير صحيح، مستغربة من أن قوة مثل واشنطن وتدعي بأنها الأكبر في العالم، لا يمكنها من تحديد أهدافها بشدة، وهذا يعد "مصيبة كبرى".وأضافت شعبان أن التحالف، الذي تقوده واشنطن، لم يكن يستهدف "داعش" قبل بدء الطيران الروسي باستهدافه، بدليل أن هذا التنظيم كان يتمدد بوجود التحالف وبدأ يتقلص فقط بعد قدوم القوات الروسية. وكالات Saida Online