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بالصورة... سقوط عاملة منزلية من الطابق الثالث في منطقة قياعة في صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور حضر الى الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث تم اسعافها ميدانيا قبل نقلها الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة وإخضاعها لفحوصات بخاصة بعد فقدانها الوعي نتيجة السقوط، وإصابتها ببعض الرضوض.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة كافة تفاصيله. سقطت عاملة منزلية اثيوبية (29 عاما) من الطابق الثالث حيث يقع منزل مخدومها (محمد ع.) في منطقة قياعة في صيدا خلال قيامها بتنظيف الشرفة.وعلى الفور حضر الى الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث تم اسعافها ميدانيا قبل نقلها الى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة وإخضاعها لفحوصات بخاصة بعد فقدانها الوعي نتيجة السقوط، وإصابتها ببعض الرضوض.وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة كافة تفاصيله. صيدا أون لاين Saida Online