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بالفيديو- حاول العبث بشعرها فعاجلته بصفعة افقدته الوعي أرسل الخبر



وظهر في الشريط فتاة صفعت مراهقاً كان قد عبث بذيل شعرها من الخلف بقسوة بالغة، فأسقطته في حالة إغماء مباشرة فيما وجهت إنذاراً شديد اللهجة لكل من يجرؤ على العبث معها.

وقد انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي، واستقطب اهتماما منقطع النظير لطرافته وقسوته في آن معاً، وصوره مستخدم تطبيق "فاين" على "تويتر"، الطالب صامويل غرابس من جامعة كارولينا الشمالية في أميركا.

وسجل كيف كان مراهقون يقومون بالعبث بشعر فتاتين، ولكن لم يكد ثالثهم فريدي ماكلوم، ينتهي من محاولته حتى التفتت إليه الفتاة، وهي سمراء ضخمة الجثة وافرة الصحة فضربته بصفعة مذهلة على وجهه أفقدته وعيه في ثانية.



حصد شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 47 مليون مشاهدة.وظهر في الشريط فتاة صفعت مراهقاً كان قد عبث بذيل شعرها من الخلف بقسوة بالغة، فأسقطته في حالة إغماء مباشرة فيما وجهت إنذاراً شديد اللهجة لكل من يجرؤ على العبث معها.وقد انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي، واستقطب اهتماما منقطع النظير لطرافته وقسوته في آن معاً، وصوره مستخدم تطبيق "فاين" على "تويتر"، الطالب صامويل غرابس من جامعة كارولينا الشمالية في أميركا.وسجل كيف كان مراهقون يقومون بالعبث بشعر فتاتين، ولكن لم يكد ثالثهم فريدي ماكلوم، ينتهي من محاولته حتى التفتت إليه الفتاة، وهي سمراء ضخمة الجثة وافرة الصحة فضربته بصفعة مذهلة على وجهه أفقدته وعيه في ثانية. وكالات Saida Online