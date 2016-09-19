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بالصور .... في مدينة صور .. سيدة تنام في الشارع منذ ثلاثة ايام أرسل الخبر



وفيما لم تعرف ايه تفاصيل عن وضع السيدة افاد عدد من الجيران ان اسمها (ع . م) وتعاني من وضع صحي معين وبحاجة لرعاية دائمة فيما لم تبادر عائلتها الى اتخاذ اي مبادرة بعد.

وبعد الاتصال بالهيئات الصحية حضرت سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني ونقلت السيدة الى احد مستشفيات صور، الا انه من غير الواضح بعد ما سيكون عليه مصير السيدة بعد خروجها من المستشفى وهل ستجد منزلاً يأويها ام سيكون ملجؤها الشارع من جديد ...







على مدى ثلاثة ايام لفت انتباه المارة على طريق عام صور – جل البحر سيدة في العقد الخامس من العمر تفترش الاسفلت وتتخد من قارعة الرصيف وسادة لرأسها وتنام في الشارع ليلاً نهاراً ....وفيما لم تعرف ايه تفاصيل عن وضع السيدة افاد عدد من الجيران ان اسمها (ع . م) وتعاني من وضع صحي معين وبحاجة لرعاية دائمة فيما لم تبادر عائلتها الى اتخاذ اي مبادرة بعد.وبعد الاتصال بالهيئات الصحية حضرت سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني ونقلت السيدة الى احد مستشفيات صور، الا انه من غير الواضح بعد ما سيكون عليه مصير السيدة بعد خروجها من المستشفى وهل ستجد منزلاً يأويها ام سيكون ملجؤها الشارع من جديد ... رامي الأمين Saida Online