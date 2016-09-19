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بالفيديو.. ما هي حقيقة مقطع منتشر لمغامر مصري يطير عبر "منجنيق" من مبنى لآخر في دبي أرسل الخبر



ويظهر الفيديو عملية إطلاق رجل كان يرتدي الخوذة الواقية وجالس على كرسي مشدود طرفه الخلفي وما إن تم إطلاقه إلا وطار خلف المبنى الذي من المفترض أنه معدّ لاستقباله.هذا ولم يصدر عن الجهات الرسمية الإماراتية أي تعليق عن الحادثة حتى الآن.

الا ان مغردين على مواقع التواصل شككوا بهذا المقطع معتبرين أنه لو كان صحيحا لما ازاح المصور كاميراته في لحظة سقوط المغامر. وقال آخرون أن الفيديو مفبرك على طريقة أفلام هوليوود وليس من المستغرب في هذه الأيام أن نرى مقاطع معدلة لأن وسائل تعديل الفيديو هي بمتناول الجميع خصوصا مع تطور هذا القطاع في الفترة الأخيرة.



وثق مقطع فيديو مروع على موقع يوتيوب لحظة فشل تجربة إطلاق شخص من سطح مبنى بدولة الإمارات إلى سطح مبنى آخر بعيد عنه عبر آلة معدّة تشبه “المنجنيق” لذلك الغرض.ويظهر الفيديو عملية إطلاق رجل كان يرتدي الخوذة الواقية وجالس على كرسي مشدود طرفه الخلفي وما إن تم إطلاقه إلا وطار خلف المبنى الذي من المفترض أنه معدّ لاستقباله.هذا ولم يصدر عن الجهات الرسمية الإماراتية أي تعليق عن الحادثة حتى الآن.الا ان مغردين على مواقع التواصل شككوا بهذا المقطع معتبرين أنه لو كان صحيحا لما ازاح المصور كاميراته في لحظة سقوط المغامر. وقال آخرون أن الفيديو مفبرك على طريقة أفلام هوليوود وليس من المستغرب في هذه الأيام أن نرى مقاطع معدلة لأن وسائل تعديل الفيديو هي بمتناول الجميع خصوصا مع تطور هذا القطاع في الفترة الأخيرة. وكالات Saida Online