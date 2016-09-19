الصفحة الرئيسية / منوعات / مأساة لا يتصورها عقل على متن طائرة مصرية.. جثمان طفل ثم شقيقه .. محزن جداً

مأساة لا يتصورها عقل على متن طائرة مصرية.. جثمان طفل ثم شقيقه .. محزن جداً أرسل الخبر



وتلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إشارة من قائد رحلة مصر للطيران رقم 800 والقادمة من باريس يطلب ضرورة تواجد طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف فور هبوط الطائرة، حيث تبين وفاة طفل مصرى (5 سنوات) وأن والده في حالة انهيار شديد، حيث كان يرافق جثمان ابنه الآخر، والذي توفي خلال رحلة علاج بأحد المستشفيات الفرنسية.

وقام رجال الأمن والحجر الصحي بنقل جثمان الطفل المتوفي على الطائرة بسيارة إسعاف للمستشفى لإعداده للدفن، بينما تم الإفراج عن جثمان الطفل المشحون بالطائرة وتسليمه لوالده لدفن الإثنين في جنازة واحدة. شهد مطار القاهرة الدولي يوم السبت الماضي، مأساة إنسانية لأسرة مصرية قادمة من باريس، حيث توفي طفلها قبل هبوط الطائرة بمطار القاهرة بينما كانت الأسرة ترافق جثمان طفلها الآخر، الذي توفي خلال رحلة علاج بمستشفيات فرنسا.وتلقى برج المراقبة بمطار القاهرة إشارة من قائد رحلة مصر للطيران رقم 800 والقادمة من باريس يطلب ضرورة تواجد طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف فور هبوط الطائرة، حيث تبين وفاة طفل مصرى (5 سنوات) وأن والده في حالة انهيار شديد، حيث كان يرافق جثمان ابنه الآخر، والذي توفي خلال رحلة علاج بأحد المستشفيات الفرنسية.وقام رجال الأمن والحجر الصحي بنقل جثمان الطفل المتوفي على الطائرة بسيارة إسعاف للمستشفى لإعداده للدفن، بينما تم الإفراج عن جثمان الطفل المشحون بالطائرة وتسليمه لوالده لدفن الإثنين في جنازة واحدة. وكالات مصرية Saida Online