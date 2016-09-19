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اعتصام في كلية العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في صيدا أرسل الخبر



واقفل الطلاب البوابات الرئيسية المؤدية الى قاعات التدريس، رافعين لافتات تؤكد على تمسكهم بمطالبهم المحقة، واصفين قرارات ادارة الكلية في لبنان بالقوانين الفجائية ومؤكدين ان حقوقهم لن تذهب هدرا.



والقى رئيس مجلس فرع طلاب الكلية في صيدا علي زبيب كلمة هدد فيها بتحويل الاعتصام الى اعتصام مفتوح اذ لم يستجاب لمطالبهم، ومنها تشكيل لجان موضوعية في عمادة الجامعة لحسم موضوع تعديل النظام كما جرت العادة طوال الست سنوات الماضية.

نظم طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية في صيدا اعتصاما تزامنا مع بدء اول ايام العام الدراسي وذلك بدعوة من مجالس الفروع في كل لبنان، احتجاجا على رفض ادارة عمادة الجامعة تحقيق مطالبهم والتراجع عن قرارها بحرمان الطلاب الذين يحملون مادتين دراسيتين من الترفع من مرحلة الاجازة الى مرحلة الماجستير.واقفل الطلاب البوابات الرئيسية المؤدية الى قاعات التدريس، رافعين لافتات تؤكد على تمسكهم بمطالبهم المحقة، واصفين قرارات ادارة الكلية في لبنان بالقوانين الفجائية ومؤكدين ان حقوقهم لن تذهب هدرا.والقى رئيس مجلس فرع طلاب الكلية في صيدا علي زبيب كلمة هدد فيها بتحويل الاعتصام الى اعتصام مفتوح اذ لم يستجاب لمطالبهم، ومنها تشكيل لجان موضوعية في عمادة الجامعة لحسم موضوع تعديل النظام كما جرت العادة طوال الست سنوات الماضية. صيدا أون لاين Saida Online