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نهاية العالم اقتربت.. نجمة زرقاء تصطدم بالأرض والبحر سيتحوّل إلى الأسود أرسل الخبر



وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القبيلة تتوقع نهاية العالم في المستقبل القريب، بعدما تصطدم النجمة الزرقاء بالأرض.

وقالت "ذا صن" إن توقعات هذه القبيلة دائمًا ما تكون دقيقة، وأبرز تكهناتها التي صحت، تسرّب النفط عام 2010 وإنشاء شبكة الإنترنت.

وتتوقع قبيلة "هوبي" حدوث أحداث متتالية تؤدي إلى نهاية العالم، من بينها "اجتياح وحش غريب يشبه الجاموس ولكن مع قرون طويلة للأراضي".

كما تتحدث عن "تحول لون البحر إلى الأسود وموت العديد من الكائنات بسبب ذلك، كما سينتقل الكثير من الشباب للعيش في القبائل لمعرفة حكمهم ونمط حياتهم".

توقعت قبيلة أميركية، تعتقد أن الأرض تعرضت للتدمير مرات عدة في السابق، بنهاية وشيكة للعالم، في تكهن يؤكد على أهمية الأسطورة في ثقافة هذه المجموعة التي تقطن في محمية هوبي في ولاية أريزونا.وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن القبيلة تتوقع نهاية العالم في المستقبل القريب، بعدما تصطدم النجمة الزرقاء بالأرض.وقالت "ذا صن" إن توقعات هذه القبيلة دائمًا ما تكون دقيقة، وأبرز تكهناتها التي صحت، تسرّب النفط عام 2010 وإنشاء شبكة الإنترنت.وتتوقع قبيلة "هوبي" حدوث أحداث متتالية تؤدي إلى نهاية العالم، من بينها "اجتياح وحش غريب يشبه الجاموس ولكن مع قرون طويلة للأراضي".كما تتحدث عن "تحول لون البحر إلى الأسود وموت العديد من الكائنات بسبب ذلك، كما سينتقل الكثير من الشباب للعيش في القبائل لمعرفة حكمهم ونمط حياتهم". سكاي نيوز Saida Online