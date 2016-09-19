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اغتيال الفلسطيني سيمون طه داخل مخيم عين الحلوة أرسل الخبر



وقد نقلت جثته الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم فيما انتشرت القوة الامنية الفلسطينية المشتركة حيث تعمل على ملاحقة مطلق النار.

وقام اهالي سيمون طه قاموا باغلاق الشارع التحتاني بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في مخيم عين الحلوة احتجاجا على مقتل ابنهم، وان لجنة حي صفوريه اعلنت الحداد والاضراب العام داخل المخيم يوم غد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.







سمع اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة تبين انه ناجم عن اقدام مسلح مجهول على اغتيال شاب فلسطيني يدعى سيمون طه في الشارع الفوقاني للمخيم وهو يعمل سائق سيارة اجرة.وقد نقلت جثته الى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم فيما انتشرت القوة الامنية الفلسطينية المشتركة حيث تعمل على ملاحقة مطلق النار.وقام اهالي سيمون طه قاموا باغلاق الشارع التحتاني بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في مخيم عين الحلوة احتجاجا على مقتل ابنهم، وان لجنة حي صفوريه اعلنت الحداد والاضراب العام داخل المخيم يوم غد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. صيدا أون لاين Saida Online