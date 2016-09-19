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طبيب يقتل ابنه ويطلق النار على رأسه لإبعاد الشبهات ولصق الجريمة بمجهولين !! أرسل الخبر



تلقى مأمور قسم ثان المتنزه بالإسكندرية بلاغاً من "احمد.ع" طبيب يفيد أنه أثناء سيره في الطريق العام حاملا طفله الرضيع "ياسين" ٤ أشهر، فوجئ بمسلحين يعترضون طريقه وتعدوا عليه بآلات حادة ويختطفون رضيعه لمطالبته بفدية، وعلى الفور شكلت أجهزة الأمن فريق بحث لضبط الجناة واستعادة الطفل، وخلال تمشيط المنطقة عثر على جثة الطفل مقتولاً داخل حديقة.

وفي التحقيقات، تناقضت أقوال الطبيب، ما دفع المحققين للشك فيه، وباستجوابه انهار واعترف بأنه تخلص من طفله حتى لا تستولي طليقته على شقة الزوجية، حيث كمم فمه بشريط لاصق حتى مات خنقا، ثم أصاب نفسه في الرأس حتى يبعد التهمة عنه ويلصقها بمجهولين.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الطبيب للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. نعم عنوان الخبر صحيح وليس خطأ.. طبيب مصري في مدينة الإسكندرية شمال مصر قتل رضيعه البالغ من العمر 4 أشهر فقط لحرمان طليقته من شقة الزوجية باعتبارها حاضنة.تلقى مأمور قسم ثان المتنزه بالإسكندرية بلاغاً من "احمد.ع" طبيب يفيد أنه أثناء سيره في الطريق العام حاملا طفله الرضيع "ياسين" ٤ أشهر، فوجئ بمسلحين يعترضون طريقه وتعدوا عليه بآلات حادة ويختطفون رضيعه لمطالبته بفدية، وعلى الفور شكلت أجهزة الأمن فريق بحث لضبط الجناة واستعادة الطفل، وخلال تمشيط المنطقة عثر على جثة الطفل مقتولاً داخل حديقة.وفي التحقيقات، تناقضت أقوال الطبيب، ما دفع المحققين للشك فيه، وباستجوابه انهار واعترف بأنه تخلص من طفله حتى لا تستولي طليقته على شقة الزوجية، حيث كمم فمه بشريط لاصق حتى مات خنقا، ثم أصاب نفسه في الرأس حتى يبعد التهمة عنه ويلصقها بمجهولين.تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الطبيب للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. العربية Saida Online