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7 عائلات تحكم وتذلّ 4.5 مليون لبناني أرسل الخبر



ينتمي إلى هذه الأحزاب جميع أنواع الطوائف والعرقيات، وهكذا يمكن لمناصري الأحزاب المختلفة محاسبة مسؤولي الأحزاب وإجبارهم على الإستقالة، وهذا ينطبق على رئيس الحزب أيضاً. يمكن حتى لخبر إعلامي أن يسقط وزيراً أو حكومة والجميع يتذكر فضيحة «ووترغيت» التي أسقطت رئيس أقوى دولة على الإطلاق الرئيس ريشارد نيكسون.

هذه الأحزاب الديموقراطية يتم تمويلها من قبل المناصرين وبعض الأغنياء وربما قليلاّ من قبل دول أجنبية، هذه الأحزاب لا تحاسب فقط على برامجها السياسية بل أيضاً على مشاريعها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية...

من جهة اخرى هنالك أنظمة ملكية و توتاليتارية و ديكتاتورية وللأسف حتى شمولية، هذه الأنظمة تشمل أغلبية الدول المتخلفة كالدول الأفريقية وأكثرية الدول العربية.

لا داعي للكلام عن الأحزاب في هذه الدول.

أما في لبنان، فمعظم الأحزاب عائلية إقطاعية أشبه بالملكية. فالزعامة تنتقل من الجد المؤسس إلى الإبن إلى الحفيد أو الصهر من خلال إنتخابات مهزلة معلبة مسبقاً.

معظم الأحزاب في لبنان عائلية، طائفية لا بل مذهبية ويكون تمويلها عبر الصفقات والفساد والتبرعات الكبيرة المشروطة بالطبع من الدول الأجنبية التي تفرض إرادتها على الحزب أو التيار.

هذه الأحزاب، ليس لديها أي رؤيا لما سيكون وضع لبنان بعد عشرين سنة والأهم من كل ذلك تأليه رئيس الحزب أو رئيس التيار، أي عبادة شخصيته عبر وسائل التواصل الإجتماعي Culte de la personalite .

بالنسبة للدكتور في علم النفس إيلي دياب فان الشعوب العربية بشكل عام والشعب اللبناني بشكل خاص، عاطفي جداً وليس منطقياً، لهذا السبب ترى بعد المحازبين يؤلهون رئيس الحزب أو التيار، ويشير الى أن الشعب اللبناني لا يفكر ويحلل بعقله بل بعواطفه وأحاسيسه فهو مثلاً يتأثر بشكل إلقاء الموضوع وليس بمضمونه.

ليس لأحزابنا وتياراتنا أي مشروع سياسي طالما الديموقراطية توافقية والموالي كما المعارض يشارك في الحكومة، وليس لديهم مشاريع إقتصادية و لا إجتماعية ولا ثقافية (حتى كتب التاريخ والجغرافيا ليست موحدة في لبنان) ولا صحية... ولأن المواطن قرف السياسة والسياييين، فكل ما يريده عيش حياة كريمة مع عائلته.

لن أٌسمي أي تيار أو حزب لأن الشعب اللبناني يعرفهم كلهم.

ما هو الحلّ؟ الحل بسيط ويتمحور حول:

ـ تطبيق الطائف بعيداً عن التفسيرات الفئوية.

ـ إنتخاب رئيس جمهورية حيادي بغض النظر عن الأسماء.

ـ إقرار قانون إنتخابي يعطي المسيحيين حقوقهم المشروعة بالديموقراطية التوافقية وبالطائف والدوحة.

ـ تعيين حكومة متجانسة تعمل على جميع الأصعدة و تحاسب على أدائها.

ـ درس وإقرار قانون عصري للأحزاب.

ـ فك إرتباط لبنان عن الصراعات الحاصلة في الإقليم والتركيز فقط على العدو الصيوني.

وأخيراً إذا أردنا وطناً بخير لأبنائنا وأحفادنا يجب البدء بتطبيق العلمنة منذ الصفوف الإبتدائية وإبعاد رجال الدين عن السياسة... وإلأ التقسيم والفدرلة. في جميع الدول الديموقراطية والمتقدمة دور الأحزاب ضروري لاحياء الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية... للدولة المعنية برضى الشعب الذي هو مصدر كل السلطات.ينتمي إلى هذه الأحزاب جميع أنواع الطوائف والعرقيات، وهكذا يمكن لمناصري الأحزاب المختلفة محاسبة مسؤولي الأحزاب وإجبارهم على الإستقالة، وهذا ينطبق على رئيس الحزب أيضاً. يمكن حتى لخبر إعلامي أن يسقط وزيراً أو حكومة والجميع يتذكر فضيحة «ووترغيت» التي أسقطت رئيس أقوى دولة على الإطلاق الرئيس ريشارد نيكسون.هذه الأحزاب الديموقراطية يتم تمويلها من قبل المناصرين وبعض الأغنياء وربما قليلاّ من قبل دول أجنبية، هذه الأحزاب لا تحاسب فقط على برامجها السياسية بل أيضاً على مشاريعها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية...من جهة اخرى هنالك أنظمة ملكية و توتاليتارية و ديكتاتورية وللأسف حتى شمولية، هذه الأنظمة تشمل أغلبية الدول المتخلفة كالدول الأفريقية وأكثرية الدول العربية.لا داعي للكلام عن الأحزاب في هذه الدول.أما في لبنان، فمعظم الأحزاب عائلية إقطاعية أشبه بالملكية. فالزعامة تنتقل من الجد المؤسس إلى الإبن إلى الحفيد أو الصهر من خلال إنتخابات مهزلة معلبة مسبقاً.معظم الأحزاب في لبنان عائلية، طائفية لا بل مذهبية ويكون تمويلها عبر الصفقات والفساد والتبرعات الكبيرة المشروطة بالطبع من الدول الأجنبية التي تفرض إرادتها على الحزب أو التيار.هذه الأحزاب، ليس لديها أي رؤيا لما سيكون وضع لبنان بعد عشرين سنة والأهم من كل ذلك تأليه رئيس الحزب أو رئيس التيار، أي عبادة شخصيته عبر وسائل التواصل الإجتماعي Culte de la personalite .بالنسبة للدكتور في علم النفس إيلي دياب فان الشعوب العربية بشكل عام والشعب اللبناني بشكل خاص، عاطفي جداً وليس منطقياً، لهذا السبب ترى بعد المحازبين يؤلهون رئيس الحزب أو التيار، ويشير الى أن الشعب اللبناني لا يفكر ويحلل بعقله بل بعواطفه وأحاسيسه فهو مثلاً يتأثر بشكل إلقاء الموضوع وليس بمضمونه.ليس لأحزابنا وتياراتنا أي مشروع سياسي طالما الديموقراطية توافقية والموالي كما المعارض يشارك في الحكومة، وليس لديهم مشاريع إقتصادية و لا إجتماعية ولا ثقافية (حتى كتب التاريخ والجغرافيا ليست موحدة في لبنان) ولا صحية... ولأن المواطن قرف السياسة والسياييين، فكل ما يريده عيش حياة كريمة مع عائلته.لن أٌسمي أي تيار أو حزب لأن الشعب اللبناني يعرفهم كلهم.ما هو الحلّ؟ الحل بسيط ويتمحور حول:ـ تطبيق الطائف بعيداً عن التفسيرات الفئوية.ـ إنتخاب رئيس جمهورية حيادي بغض النظر عن الأسماء.ـ إقرار قانون إنتخابي يعطي المسيحيين حقوقهم المشروعة بالديموقراطية التوافقية وبالطائف والدوحة.ـ تعيين حكومة متجانسة تعمل على جميع الأصعدة و تحاسب على أدائها.ـ درس وإقرار قانون عصري للأحزاب.ـ فك إرتباط لبنان عن الصراعات الحاصلة في الإقليم والتركيز فقط على العدو الصيوني.وأخيراً إذا أردنا وطناً بخير لأبنائنا وأحفادنا يجب البدء بتطبيق العلمنة منذ الصفوف الإبتدائية وإبعاد رجال الدين عن السياسة... وإلأ التقسيم والفدرلة. شربل الاشقر | الديار Saida Online