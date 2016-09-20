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هل تمكن شوماخر من المشي مجدداً ؟؟ اليكم آخر اخباره أرسل الخبر



وقال فليكسي دام، المحامي الذي يمثل شوماخر أمام محكمة في هامبورغ، إن السائق السابق "لا يمكنه المشي ولا حتى الوقوف دون مساعدة متخصصين"، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليغراف" البريطانية، الاثنين.

وقدمت أسرة شوماخر، بطل العالم في سباق "فورمولا 1" 7 مرات ، تقريرا طبيا كاملا للمحكمة، لدعم دعوى قضائية رفعتها ضد مجلة ألمانية قالت العام الماضي إن شوماخر تمكن من المشي.



وعاش شوماخر أشهر بين الحياة والموت، عندما سقط أثناء تزلجه برفقة ابنه بفرنسا في ديسمبر 2013، وارتطمت رأسه بقوة في صخرة مما أدى إلى إصابات بالغة.



ومنذ وقع الحادث، يتعطش عشاق السائق التاريخي لأي معلومة بخصوص حالته الصحية، إلا أن عائلته آثرت الصمت حفاظا على خصوصيته.



والعام الماضي قالت مجلة "بونت" الألمانية إن شوماخر حقق "تعافيا معجزا" وتمكن من المشي مجددا، لكن أسرته نفت هذه الأنباء وقاضت المجلة طالبة من 40 إلى 100 مليون يورو تعويضا لاختراق خصوصيته. بعد مرور أكثر من عامين ونصف على حادثه المأساوي، لا يزال سائق "فورمولا 1" الألماني الشهير مايكل شوماخر عاجزا عن المشي أو حتى الوقوف على قدميه دون مساعدة.وقال فليكسي دام، المحامي الذي يمثل شوماخر أمام محكمة في هامبورغ، إن السائق السابق "لا يمكنه المشي ولا حتى الوقوف دون مساعدة متخصصين"، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليغراف" البريطانية، الاثنين.وقدمت أسرة شوماخر، بطل العالم في سباق "فورمولا 1" 7 مرات ، تقريرا طبيا كاملا للمحكمة، لدعم دعوى قضائية رفعتها ضد مجلة ألمانية قالت العام الماضي إن شوماخر تمكن من المشي.وعاش شوماخر أشهر بين الحياة والموت، عندما سقط أثناء تزلجه برفقة ابنه بفرنسا في ديسمبر 2013، وارتطمت رأسه بقوة في صخرة مما أدى إلى إصابات بالغة.ومنذ وقع الحادث، يتعطش عشاق السائق التاريخي لأي معلومة بخصوص حالته الصحية، إلا أن عائلته آثرت الصمت حفاظا على خصوصيته.والعام الماضي قالت مجلة "بونت" الألمانية إن شوماخر حقق "تعافيا معجزا" وتمكن من المشي مجددا، لكن أسرته نفت هذه الأنباء وقاضت المجلة طالبة من 40 إلى 100 مليون يورو تعويضا لاختراق خصوصيته. سكاي نيوز Saida Online