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لعشاق الشتاء .. إستعدوا للأمطار غداً !! أرسل الخبر



وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر حاليًا على الحوض الشرقي للمتوسط،، يتحول الى طقس متقلب اعتبارًا من بعد الظهر الاربعاء.

-الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، اما يوم الاربعاء فيكون قليل الغيوم يتحول اعتبارًا من بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية.



-الحرارة على الساحل من 35 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.



-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلًا سرعتها بين 10 و25 كلم/س.



-الإنقشاع: جيد.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 29 درجة.



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 06:23، ساعة غروب الشمس: 18:40. مع قرب انتهاء فصل الصيف، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.وجاء في النشرة الآتي:-الحالة العامة: طقس مستقر حاليًا على الحوض الشرقي للمتوسط،، يتحول الى طقس متقلب اعتبارًا من بعد الظهر الاربعاء.-الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، اما يوم الاربعاء فيكون قليل الغيوم يتحول اعتبارًا من بعد الظهر الى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية.-الحرارة على الساحل من 35 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلًا سرعتها بين 10 و25 كلم/س.-الإنقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 06:23، ساعة غروب الشمس: 18:40. Saida Online