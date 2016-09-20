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بالصور... اضراب عام في عين الحلوة واستنكار واسع لاغتيال طه أرسل الخبر



الاضراب الذي جاء تلبية لدعوة من اللجان الشعبية الفلسطينية رفضا لاستمرار عمليات القتل في مخيم عين الحلوة وتضامنا مع آلِ المغدور وأهالي بلدة صفورية، اقفلت فيه مدارس الاونروا والمؤسسات التجارية والصحية والاجتماعية كما اقفلت الطريق الرئيسية في الشارع التحتاني استنكارا للجريمة وكافة الجرائم التي تستهدف النيل من أمن واستقرار المخيم واهله.



وقررت عائلة طه واهالي بلدة صفوري تشييع طه عصر اليوم، ولكن رفضت تقبل التعازي واعلنت الاضراب المفتوح واقفال الطريق حتى كشف الجناة ومعاقبتهم.



واصدرت عائلة طه واهالي صفورية بيانا اكدوا فيه ان "الكيل قد طفح ووصل السيل الزبى وان هذا الاستهداف المستمر لأبناء المخيم وبشكل خاص استهداف عائلاته هو استهداف مباشر لوجود المخيم واستنزاف حقير لطاقاتنا التي تبذل في العض والتعالي على الجراح، لا زال جرح آل البحتي ينزف وآل القبلاوي وقبلهما آل السعدي والكثير من العائلات القاطنة داخل المخيم حتى سجلت الة القتل والغدر في تلك المنطقة اثنان واربعون ضحية حتى الان من شباب وشيوخ ومناضلي المخيم."



واكدت ان "هذا المسلسل الاجرامي المستمر والذي فشلت كل الجهود في تثبيت الامن والاستقرار وحماية شعبنا الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، لقد اصبحت الة قتل ممنهجة تستهدف القضية الفلسطينية عبر استهداف نسيجها الاجتماعي والوطني، ومن هنا لن نقبل اي جهود تبذل من القوة الامنية دون تسمية الامور بمسمياتها، بعد ان تم تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات التي تشير الى المجرمين."



وطالبت العائلة "باستدعائهم الى مقر القوة الامنية وجلبهم بالاعتقال ان لزم الامر، غير ذلك تعتبر جهود غير مسؤولة ولا ترتقي الى مستوى طموح وتطلعات شعبنا بالقوة الامنية المشتركة وتوقعات عائلات الضحايا الكرام."



ونعت العائلة وعموم اهالي صفورية فقيدهم المغدور واعلنت انه سيوارى الثرى في مقبرة درب السيم الجديدة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر على جثمانه في مسجد خالد بن الوليد ولكن إعتذروا عن تقبل التعازي.



واكدت العائلة انها "تحت سقف مجلس الشورى في القاطع الخامس – حي صفورية وبالتنسيق مع جميع الحريصين على امن واستقرار المخيم لإستئصال السرطان الخبيث القاطن بيننا والذي يعيث اجراماً على مرأى جميع المرجعيات الامنية والسياسية في مخيمنا ونؤكد استمرار الاضراب في مخيم عين الحلوة حتى القصاص من المجرمين بأشد القصاص ونتوعد بخطوات تصعيدية قاسية."



واستنكرت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا الجريمة وكذلك المبادرة الشعبية الفلسطينية التي اعلنت تضامنها العميق مع آل الفقيد ومباركتها لجهود أهالي صفورية ولجنة القاطع فيها في تحركاتهم التصعيدية للمطالبة بكشف القتلة وتسليمهم الفوري للأجهزة الأمنية اللبنانية، فيما تم تأجيل الاعتصام الذي كان مقرر اليوم امام مقر الصليب الاحمر الدولي في المخيم بدعوة من اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الى موعد يحدد لاحقا."









يعم الاضراب العام مخيم عين الحلوة في صيدا بعد جريمة اغتيال الفلسطيني سيمون طه ليل امس في الشارع الفوقاني للمخيم حيث قام مجهولان بإطلاق النار عليه داخل سيارة اجرة يقودها.الاضراب الذي جاء تلبية لدعوة من اللجان الشعبية الفلسطينية رفضا لاستمرار عمليات القتل في مخيم عين الحلوة وتضامنا مع آلِ المغدور وأهالي بلدة صفورية، اقفلت فيه مدارس الاونروا والمؤسسات التجارية والصحية والاجتماعية كما اقفلت الطريق الرئيسية في الشارع التحتاني استنكارا للجريمة وكافة الجرائم التي تستهدف النيل من أمن واستقرار المخيم واهله.وقررت عائلة طه واهالي بلدة صفوري تشييع طه عصر اليوم، ولكن رفضت تقبل التعازي واعلنت الاضراب المفتوح واقفال الطريق حتى كشف الجناة ومعاقبتهم.واصدرت عائلة طه واهالي صفورية بيانا اكدوا فيه ان "الكيل قد طفح ووصل السيل الزبى وان هذا الاستهداف المستمر لأبناء المخيم وبشكل خاص استهداف عائلاته هو استهداف مباشر لوجود المخيم واستنزاف حقير لطاقاتنا التي تبذل في العض والتعالي على الجراح، لا زال جرح آل البحتي ينزف وآل القبلاوي وقبلهما آل السعدي والكثير من العائلات القاطنة داخل المخيم حتى سجلت الة القتل والغدر في تلك المنطقة اثنان واربعون ضحية حتى الان من شباب وشيوخ ومناضلي المخيم."واكدت ان "هذا المسلسل الاجرامي المستمر والذي فشلت كل الجهود في تثبيت الامن والاستقرار وحماية شعبنا الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، لقد اصبحت الة قتل ممنهجة تستهدف القضية الفلسطينية عبر استهداف نسيجها الاجتماعي والوطني، ومن هنا لن نقبل اي جهود تبذل من القوة الامنية دون تسمية الامور بمسمياتها، بعد ان تم تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات التي تشير الى المجرمين."وطالبت العائلة "باستدعائهم الى مقر القوة الامنية وجلبهم بالاعتقال ان لزم الامر، غير ذلك تعتبر جهود غير مسؤولة ولا ترتقي الى مستوى طموح وتطلعات شعبنا بالقوة الامنية المشتركة وتوقعات عائلات الضحايا الكرام."ونعت العائلة وعموم اهالي صفورية فقيدهم المغدور واعلنت انه سيوارى الثرى في مقبرة درب السيم الجديدة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر على جثمانه في مسجد خالد بن الوليد ولكن إعتذروا عن تقبل التعازي.واكدت العائلة انها "تحت سقف مجلس الشورى في القاطع الخامس – حي صفورية وبالتنسيق مع جميع الحريصين على امن واستقرار المخيم لإستئصال السرطان الخبيث القاطن بيننا والذي يعيث اجراماً على مرأى جميع المرجعيات الامنية والسياسية في مخيمنا ونؤكد استمرار الاضراب في مخيم عين الحلوة حتى القصاص من المجرمين بأشد القصاص ونتوعد بخطوات تصعيدية قاسية."واستنكرت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا الجريمة وكذلك المبادرة الشعبية الفلسطينية التي اعلنت تضامنها العميق مع آل الفقيد ومباركتها لجهود أهالي صفورية ولجنة القاطع فيها في تحركاتهم التصعيدية للمطالبة بكشف القتلة وتسليمهم الفوري للأجهزة الأمنية اللبنانية، فيما تم تأجيل الاعتصام الذي كان مقرر اليوم امام مقر الصليب الاحمر الدولي في المخيم بدعوة من اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الى موعد يحدد لاحقا." صيدا أون لاين Saida Online