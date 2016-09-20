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بالصور...هدوء حذر في عين الحلوة ومحاولات لمنع اي تداعيات لعملية الاغتيال أرسل الخبر



واكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان هناك جهة متضررة من الاجواء الايجابية داخل مخيم عين الحلوة خصوصا مع تسليم عشرات المطلوبين انفسهم لمخابرات الجيش اللبناني.

وتعقد اللجنة الامنية العليا في لبنان برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اجتماعا الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقر القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في بستان "القدس" في المخيم، وستكون جريمة اغتيال طه على جدول الاعمال، اضافة الى الوضع العام في المخيم والجهود التي تبذل لمنع التوتير.









تسود حالة من الهدوء الحذر مخيم عين الحلوة بعد جريمة اغتيال الفلسطيني سيمون طه، ويعم الاضراب العام مختلف انحائه وسط غضب واستياء، واقفال مدارس الاونروا والمحال التجارية وقطع الطريقين الرئيسيين قرب مفرقي سوق الخضار الفوقاني والتحتاني.واكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان هناك جهة متضررة من الاجواء الايجابية داخل مخيم عين الحلوة خصوصا مع تسليم عشرات المطلوبين انفسهم لمخابرات الجيش اللبناني.وتعقد اللجنة الامنية العليا في لبنان برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اجتماعا الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقر القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في بستان "القدس" في المخيم، وستكون جريمة اغتيال طه على جدول الاعمال، اضافة الى الوضع العام في المخيم والجهود التي تبذل لمنع التوتير. صيدا أون لاين Saida Online