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بالفيديو .. أغرب انتقام من شاب صدمت سيارته أرسل الخبر



بدأت الواقعة عقب انتهاء صاحب إحدى السيارات ماركة "أوكتافيا" من أداء معاملة له بإحدى المصالح الحكومية بالمدينة، وفور نزوله لاستقلال سيارته اكتشف تعرضها للاصطدام من جانب سيارة أخرى ماركة "لانوس"، وانتظار صاحبها للاعتذار له إلا أن الأول لم يقبل اعتذاره وأصر على الانتقام بطريقته.

فوجئ المارة بصاحب السيارة" أوكتافيا" يستقل سيارته ويصدم السيارة الأخرى عدة مرات وسط اندهاش المارة وذهول صاحب السيارة الأخرى، وعقب الانتهاء من تحطيم واجهة السيارة ومؤخرتها فر مسرعا.

فيديو الواقعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار استياء الجميع، فيما قال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن أجهزة الأمن بحثت الفيديو وستضبط صاحبي الواقعة وستحيلهما للتحقيق.



شهد أحد الشوارع الرئيسية بمدينة أسيوط جنوب العاصمة المصرية القاهرة واقعة مؤسفة، حيث قام صاحب سيارة خاصة تعرضت للاصطدام بالانتقام من صاحب السيارة الأخرى بطريقة غريبة وعجيبة، وسط ذهول وصمت المارة، الذين اكتفوا بالمشاهدة وتصوير الواقعة بالمحمول.بدأت الواقعة عقب انتهاء صاحب إحدى السيارات ماركة "أوكتافيا" من أداء معاملة له بإحدى المصالح الحكومية بالمدينة، وفور نزوله لاستقلال سيارته اكتشف تعرضها للاصطدام من جانب سيارة أخرى ماركة "لانوس"، وانتظار صاحبها للاعتذار له إلا أن الأول لم يقبل اعتذاره وأصر على الانتقام بطريقته.فوجئ المارة بصاحب السيارة" أوكتافيا" يستقل سيارته ويصدم السيارة الأخرى عدة مرات وسط اندهاش المارة وذهول صاحب السيارة الأخرى، وعقب الانتهاء من تحطيم واجهة السيارة ومؤخرتها فر مسرعا.فيديو الواقعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار استياء الجميع، فيما قال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن أجهزة الأمن بحثت الفيديو وستضبط صاحبي الواقعة وستحيلهما للتحقيق. وكالات Saida Online