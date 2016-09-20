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بالفيديو.. تعرف على شرط مدربة أسود مصرية للموافقة على الزواج أرسل الخبر



وعرضت مدربة الأسود، خلال لقاء معها على فضائية "الحياة" المصرية، على من يرغب في الزواج منها، صفقة وهي البدء بتربية أسد واحد في المنزل ثم أسدين، ثم ثلاثة أسود.

وأضافت كوتة، أن تواجد الأسود والنمور في المنزل أمر طبيعي بالنسبة لها ولعائلتها، وأنها تربت عليه منذ الصغر، وأنها كانت تنام مع الأسود في نفس الغرفة دون خوف.



أكدت مدربة الأسود المصرية أنوسة كوتة، أن أهم شرط لها للموافقة على الزواج من أي شخص يرغب في الارتباط بها، أن يكون من محبي الأسود.وعرضت مدربة الأسود، خلال لقاء معها على فضائية "الحياة" المصرية، على من يرغب في الزواج منها، صفقة وهي البدء بتربية أسد واحد في المنزل ثم أسدين، ثم ثلاثة أسود.وأضافت كوتة، أن تواجد الأسود والنمور في المنزل أمر طبيعي بالنسبة لها ولعائلتها، وأنها تربت عليه منذ الصغر، وأنها كانت تنام مع الأسود في نفس الغرفة دون خوف. اخبار 24 Saida Online