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بالصور.... قتيل في حادث انقلاب جبالة باطون من جسر الصرفند أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى مقتل السائق ويدعى (خضر م.) من مواليد 1998 حيث نقل الصليب الاحمر اللبناني جثته الى مستشفى خروبي في الصرفند.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير .





















وقع حادث سير مروع على جسر الصرفند في الزهراني حيث انقلبت جبالة باطون من فوق الجسر الى الاوتوستراد بعدما فقد سائقها السيطرة عليها واجتاح الحاجز الحديدي للجسر.وقد ادى الحادث الى مقتل السائق ويدعى (خضر م.) من مواليد 1998 حيث نقل الصليب الاحمر اللبناني جثته الى مستشفى خروبي في الصرفند.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وعملت على تنظيم السير . صيدا أون لاين