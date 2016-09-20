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أميركي يقاضي سامسونغ لانفجار جهاز Note7 في جيبه أرسل الخبر



وقال جوناثان ستروبل، وهو من سكان مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، في الدعوى، إن هاتفه كان في جيبه الأيمن يوم 9 أيلول/سبتمبر عندما انفجر، ما تسبب بـ"حروق شديدة" في ساقه، وفق ما نقلت قناة "أيه بي سي نيوز".

كما أدى ذلك إلى إصابته بـ"حالة صدمة وألم شديد جراء الإصابة".

من جانبه، أعلن ممثل سامسونغ لقناة "أيه بي سي نيوز" أن الشركة تدرك وقوع الحادث، لكنها ترفض التعليق قبل صدور قرار المحكمة.

قدم رجل من فلوريدا ما يعتقد أنها أول دعوى قضائية بسبب خلل البطارية التي تؤثر على الهواتف الذكية سامسونغ Note7.وقال جوناثان ستروبل، وهو من سكان مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، في الدعوى، إن هاتفه كان في جيبه الأيمن يوم 9 أيلول/سبتمبر عندما انفجر، ما تسبب بـ"حروق شديدة" في ساقه، وفق ما نقلت قناة "أيه بي سي نيوز".كما أدى ذلك إلى إصابته بـ"حالة صدمة وألم شديد جراء الإصابة".من جانبه، أعلن ممثل سامسونغ لقناة "أيه بي سي نيوز" أن الشركة تدرك وقوع الحادث، لكنها ترفض التعليق قبل صدور قرار المحكمة. العربية Saida Online