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صيد ثمين لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب: الإيقاع بأحد ابرز واخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في صيدا القديمة أرسل الخبر



وتم القاء القبض على المذكور في عملية امنية نوعية للمكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب بإمرة الرائد هيثم سويد وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة له من قبل قوة من عناصر المكتب المذكور، قامت بمداهمة المكان الذي يتوارى فيه في صيدا القديمة وتوقيفه .



وبحسب مصادر امنية فان توقيف (موفق ع.) يعتبر صيداً ثمينا لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب كونه من المطلوبين الخطرين والبارزين المتورطين في ترويج المخدرات والاتجار بها، ويشتبه بأن بين من قام بتزويدهم بالمخدرات احد الشبان الذي عثر عليه مؤخرا جثة هامدة في احد احياء صيدا القديمة وتبين حينها ان سبب الوفاة جرعة زائدة من مادة مخدرة . تمكن المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب من الايقاع بأحد ابرز وأخطر تجار ومروجي المخدرات (موفق ع.) فلسطيني من سكان صيدا القديمة والمطلوب بعدة مذكرات بحث وتحري في قضايا الاتجار وترويج المخدرات.وتم القاء القبض على المذكور في عملية امنية نوعية للمكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب بإمرة الرائد هيثم سويد وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة له من قبل قوة من عناصر المكتب المذكور، قامت بمداهمة المكان الذي يتوارى فيه في صيدا القديمة وتوقيفه .وبحسب مصادر امنية فان توقيف (موفق ع.) يعتبر صيداً ثمينا لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب كونه من المطلوبين الخطرين والبارزين المتورطين في ترويج المخدرات والاتجار بها، ويشتبه بأن بين من قام بتزويدهم بالمخدرات احد الشبان الذي عثر عليه مؤخرا جثة هامدة في احد احياء صيدا القديمة وتبين حينها ان سبب الوفاة جرعة زائدة من مادة مخدرة . صيدا أون لاين Saida Online