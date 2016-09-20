الصفحة الرئيسية / منوعات / لبناني يسخر من لجنة التحكيم في برنامج مواهب وهذا ما فعله بهم (فيديو)

لبناني يسخر من لجنة التحكيم في برنامج مواهب وهذا ما فعله بهم (فيديو) أرسل الخبر



وأشار الشاب في بداية مشاركته الى انه سيغني للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، إلا انه غنى بطريقة سيئة ما دفع الخمير الى الضحك والسخرية من أدائه، وقامت إحدى المشاركات في اللجنة بالضغط على زر الانزعاج لثنيه عن استكمال الغناء، إلا ان الشاب امتعض وقام بنزع ملابسه وبدأ بغناء أغنية راب بأسلوب محترف لاقى اعجاب الجميع وشكل صدمة للحضور الذين صفقوا له ولبراعته.



شارك لبناني يدعى حمزة في برنامج لاكتشاف المواهب في المانيا، وأثار ضجة كبيرة بطريقته في الكلام.وأشار الشاب في بداية مشاركته الى انه سيغني للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، إلا انه غنى بطريقة سيئة ما دفع الخمير الى الضحك والسخرية من أدائه، وقامت إحدى المشاركات في اللجنة بالضغط على زر الانزعاج لثنيه عن استكمال الغناء، إلا ان الشاب امتعض وقام بنزع ملابسه وبدأ بغناء أغنية راب بأسلوب محترف لاقى اعجاب الجميع وشكل صدمة للحضور الذين صفقوا له ولبراعته. وكالات Saida Online