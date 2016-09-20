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دعوا الشباب يشارك.. يقرر.. يبني.. يقترح او على الاقل دعوه يحلم !!! أرسل الخبر



تاريخيّاً، وبحسب كل تجارب التطوّر المدني الاجتماعي في العالم، فالشباب يبني ، يخترع ، يكتشف ، يقاوم ، يتعلم ، يُعلِّم ، يضحّي و يحلم.. ولكن لم يعطى الفرصة ليحكم، ولكن، تُرك في الميادين مشاهداً أو متفاعلاً دون أي امكانية في التأثير على مركز القرار... ولعلّ ترك الشباب كان مقصودا ومدروساً من الفئات والمجموعات الأُخرى التي لا مصلحة لها بأي جيل تغييريّ متمرد.



استغلال هذه الطاقات اليوم يجري بطريقة عكسية فهو استغلال بدافع التخريب وجعل من هؤلاء قوة دفع للوراء بعدة طرق دينيا و عقائديا و غرائزياً.

في بلاد بحاجة للسير قدما ، تدور العجلات الى الوراء بشباب تم اغراقه و تلويث افكاره بما هو بعيد عن الواقع ليصبح بعد وقت " واقع مرير " مليئ بالحروب وضجيج الصراخ ، الدموع و الدماء.



الدول الكبرى تبحث عن شباب لتجد دول " الشرق الاوسط " تصدرهم بقوارب جائعين منهكين ينتظرون الوصول الى شاطئ يعلقون عليه آمال قد نسجها خيالهم ، لتصبح بعد اعوام دول تفتقد لفئة عمرية هي الاهم ، هدف اخر يحققه الغرب بأيدي زعمائنا، من هنا، فنحن نسير، حتماً، نحو " شرق العُجز " .



ماذا علينا ان ننتظر من اشخاص قد دمرت امالهم وطموحهم و وضع حد لاحلامهم وأقصى ما يقدم لهم اليوم هو عبارة " إقبل بالأمر الواقع" .



كي تقبل بالأمر الواقع ربما عليك تغيير الواقع ليصبح مقبولاً , التغيير يكمن بالبحث عن حلول بالنسبة لدول غنية بكل معنى الكلمة مازالت راضية بتصنيفها "دول العالم الثالث" بينما كانت تاريخياً مقصد لكل العالم . لن نبقى نروي تاريخنا ونفتخر بماضٍ يمحوه حاضر كهذا ، تقديم الحلول ومناقشتها بات واجباً يفرضه علينا ضميرنا .



تأسست جامعة الدول العربية في العام 1945 تلك المرحلة كانت الفرصة للنهوض في ظل بدء اندحار الجيوش المحتلة والمنتدبة عنّا، كان الوقت مناسباً لترسيخ فكرة القومية العربية انذاك، أو أقلّه وطنيات متحدة ومتعاونة، لكن ما حصل حينها، كان مباغتاً لكل من رأى في تلك المرحلة بصيص امل ، فأين هذه الجامعة من الاتحاد الاوروبي الذي تشكل بعدها بـ 48 عاماً!!؟



تندرج الحلول للنهوض الآن وربما غداً، بالعمل على تطبيق ما اصطلح تسميته ب"لمّ الشمل " و "بالإتحاد قوّة " .. نعم!! لو اِلتفَّ العرب حول مصالحهم لأوجدوا قوةً اقتصادية عظمى تجعل من كل اعضائها دول سيادية لا تقهر ، وبهذا لن يضطر شبابنا لترك أوطانهم، و صرف طاقاتهم في دول اخرى تحترم افكارهم ، وتتبنى مشاريعهم و اختراعاتهم ، و تجعل منهم مشاركين لا مشاهدين .



يجب علينا استغلال قدرات الشباب و توظيفها لخدمة هذه الأمة ، احتواؤهم و دعمهم تلبية مطالبهم ، يجب ان نجعل منهم اصحاب قرار أو بأقل تقدير شركاء فيه !! ماذا فعلنا من كل هذا !! تخيّل أنّ مواطناً يابانيّاً يقوم بتمثيل روسيا مثلاً ، اول كلمة ستنطقها "مستحيل" ، فكيف تقوم دولنا بتمثيل فئة عمرية بين ال 18 و 30 بأشخاص تجاوزوا ال 50 من عمرهم !!! فالمؤسسات التي تختص بشؤون الشباب بأغلبها لا يديرها وزير شاب ليس المقصود هنا ان هؤلاء لا يمكنهم ادارة شؤون الوزارات او المراكز و المؤسسات لكن لا يمكن مهما بلغ تفهمهم للشباب ان يمثلوهم، ربما هذا مثل يجسد جزء صغير من التهميش الحاصل بحق هذه الفئة .



دعوا الشباب يشارك ، يقرر ، يبني ، يقترح او على الاقل دعوه يحلم في بلده دعوه يبني المستقبل ليحافظ على التاريخ!!



لان الشباب لا يكل ولا يمل وهو الوحيد القادر على التغيير عُلِّقت عليه هذه الامال .



نحن الشباب .. شعلة لا تنطفئ و حتماً ، لنا الغدُ!



يقول الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة : "إنّ الشباب ثروة وثورة"، ننطلق من هذا القول لأديبنا الذي سبقه و تبعه الكثير من الكتاب و الشعراء و الفلاسفة و الزعماء الذين دائماً ما تناولوا الشباب وعدّوهم الأمل الوحيد للتقدّم؛ فإذا وجّهت هذا "الشباب" وارشدته الى الطريق الصحيح واعطيته الثقة و القوة سترى ما يدهش لطاقاته و أفكاره النيّرة.تاريخيّاً، وبحسب كل تجارب التطوّر المدني الاجتماعي في العالم، فالشباب يبني ، يخترع ، يكتشف ، يقاوم ، يتعلم ، يُعلِّم ، يضحّي و يحلم.. ولكن لم يعطى الفرصة ليحكم، ولكن، تُرك في الميادين مشاهداً أو متفاعلاً دون أي امكانية في التأثير على مركز القرار... ولعلّ ترك الشباب كان مقصودا ومدروساً من الفئات والمجموعات الأُخرى التي لا مصلحة لها بأي جيل تغييريّ متمرد.استغلال هذه الطاقات اليوم يجري بطريقة عكسية فهو استغلال بدافع التخريب وجعل من هؤلاء قوة دفع للوراء بعدة طرق دينيا و عقائديا و غرائزياً.في بلاد بحاجة للسير قدما ، تدور العجلات الى الوراء بشباب تم اغراقه و تلويث افكاره بما هو بعيد عن الواقع ليصبح بعد وقت " واقع مرير " مليئ بالحروب وضجيج الصراخ ، الدموع و الدماء.الدول الكبرى تبحث عن شباب لتجد دول " الشرق الاوسط " تصدرهم بقوارب جائعين منهكين ينتظرون الوصول الى شاطئ يعلقون عليه آمال قد نسجها خيالهم ، لتصبح بعد اعوام دول تفتقد لفئة عمرية هي الاهم ، هدف اخر يحققه الغرب بأيدي زعمائنا، من هنا، فنحن نسير، حتماً، نحو " شرق العُجز " .ماذا علينا ان ننتظر من اشخاص قد دمرت امالهم وطموحهم و وضع حد لاحلامهم وأقصى ما يقدم لهم اليوم هو عبارة " إقبل بالأمر الواقع" .كي تقبل بالأمر الواقع ربما عليك تغيير الواقع ليصبح مقبولاً , التغيير يكمن بالبحث عن حلول بالنسبة لدول غنية بكل معنى الكلمة مازالت راضية بتصنيفها "دول العالم الثالث" بينما كانت تاريخياً مقصد لكل العالم . لن نبقى نروي تاريخنا ونفتخر بماضٍ يمحوه حاضر كهذا ، تقديم الحلول ومناقشتها بات واجباً يفرضه علينا ضميرنا .تأسست جامعة الدول العربية في العام 1945 تلك المرحلة كانت الفرصة للنهوض في ظل بدء اندحار الجيوش المحتلة والمنتدبة عنّا، كان الوقت مناسباً لترسيخ فكرة القومية العربية انذاك، أو أقلّه وطنيات متحدة ومتعاونة، لكن ما حصل حينها، كان مباغتاً لكل من رأى في تلك المرحلة بصيص امل ، فأين هذه الجامعة من الاتحاد الاوروبي الذي تشكل بعدها بـ 48 عاماً!!؟تندرج الحلول للنهوض الآن وربما غداً، بالعمل على تطبيق ما اصطلح تسميته ب"لمّ الشمل " و "بالإتحاد قوّة " .. نعم!! لو اِلتفَّ العرب حول مصالحهم لأوجدوا قوةً اقتصادية عظمى تجعل من كل اعضائها دول سيادية لا تقهر ، وبهذا لن يضطر شبابنا لترك أوطانهم، و صرف طاقاتهم في دول اخرى تحترم افكارهم ، وتتبنى مشاريعهم و اختراعاتهم ، و تجعل منهم مشاركين لا مشاهدين .يجب علينا استغلال قدرات الشباب و توظيفها لخدمة هذه الأمة ، احتواؤهم و دعمهم تلبية مطالبهم ، يجب ان نجعل منهم اصحاب قرار أو بأقل تقدير شركاء فيه !! ماذا فعلنا من كل هذا !! تخيّل أنّ مواطناً يابانيّاً يقوم بتمثيل روسيا مثلاً ، اول كلمة ستنطقها "مستحيل" ، فكيف تقوم دولنا بتمثيل فئة عمرية بين ال 18 و 30 بأشخاص تجاوزوا ال 50 من عمرهم !!! فالمؤسسات التي تختص بشؤون الشباب بأغلبها لا يديرها وزير شاب ليس المقصود هنا ان هؤلاء لا يمكنهم ادارة شؤون الوزارات او المراكز و المؤسسات لكن لا يمكن مهما بلغ تفهمهم للشباب ان يمثلوهم، ربما هذا مثل يجسد جزء صغير من التهميش الحاصل بحق هذه الفئة .دعوا الشباب يشارك ، يقرر ، يبني ، يقترح او على الاقل دعوه يحلم في بلده دعوه يبني المستقبل ليحافظ على التاريخ!!لان الشباب لا يكل ولا يمل وهو الوحيد القادر على التغيير عُلِّقت عليه هذه الامال .نحن الشباب .. شعلة لا تنطفئ و حتماً ، لنا الغدُ! بقلم حسن فرج Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي